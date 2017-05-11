Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatında işçilere mevcut çalıştıkları işyeri için 3 seçenek planlandığını söyledi. Son 50 yıla bakıldığında kıdem tazminatından istifade eden işçilerin toplam işçilerin yüzde 25’ini geçmediğini savunan Müezzinoğlu, “Sistemin ana hatası, çalışanın alın terinin karşılığı paranın biriktiği yerin işverenin kasası olmasıdır” dedi.

Gazete Habertük'ün haberine göre işçinin 20-25 yıllık kıdem tazminatının, işverenin ekonomik durumu bozulunca tehlikeye girdiğini belirten Müezzinoğlu, 13 milyon işçinin 10 milyonunun bu şekilde mağduriyet yaşadığını söyledi.

YÜZDE 70 MUTABAKAT YETER

Müezzinoğlu, geçen hafta toplanan Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nda bu konuda teknik bir çalışma yapılmasının kararlaştırıldığını, teknik çalışmanın önceki gün itibarıyla tamamlandığını söyledi. Müezzinoğlu, gelecek hafta yeniden toplanacak EKK’da kıdem tazminatıyla ilgili ana parametreleri belirleyeceklerini belirterek, “Niyetimiz bir an önce sorunu çözmek” dedi.

Sadece hükümetin iradesiyle sorunun çözülemeyeceğini, ideali olmakla birlikte yüzde 100 mutabakatın da sağlanamayacağını vurgulayan Müezzinoğlu, yüzde 70’leri yakalamış bir ortak paydada buluşulursa Meclis’e getireceklerini söyledi. 1- Çalışan isterse çalıştığı şirkette mevcut sistemde devam edebilir. 2- İşverenle uzlaşır, eski sistemle ilgili hesaplaşır. Sıfırlamış olarak yeni sisteme geçebilir. 3-İşverenle anlaşıp haklarını yeni sisteme devredebilir.