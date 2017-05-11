ASELSAN'dan 109.2 milyon euroluk anlaşma

ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) arasında 109.2 milyon euro ve 25 milyon TL tutarında sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamasında "ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında 'M60T Tanklarının Modernizasyonu' ile ilgili olarak bugün 109 milyon 245 bin euro ve 25 milyon TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2017-2018'de gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.