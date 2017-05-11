Dünyanın en başarılı isimleri, 20'li yaşlarda ne yapıyordu?

HILLARY CLINTON
ABD’de son başkanlık seçimlerinde koltuğu Donald Trump’a kaptıran Hillary Clinton, hırsıyla tanınan bir isim. Daha genç yaşta gelecekte önemli biri olacağı belli olan Clinton, dünyanın önde gelen üniversitelerinden Yale’de hukuk okudu. Öğrenciyken taciz mağduru çocuklara destek verdi, hukuk hizmeti alamayan kişilere yardım etti.
23 yaşında ABD’nin eski başkanlarından Bill Clinton’la evlendi. Eşinin başkanlığı süresince Beyaz Saray’da etkili bir isim oldu. Clinton’ın başkanlık görevinin sona ermesi sonrasında da siyasi kariyerine öncelik verdi ve Dışişleri Bakanlığı yaptı. Geçen yılki seçimleri kaybetmeseydi ABD’nin ilk kadın Başkanı olacaktı.
JEFF BEZOS
Amazon’un CEO’su Jeff Bezos, çalışma hayatına McDonald’s’da yerleri temizleyerek başladı. Kariyerinin ilk aşamasında yavaş adımlarla ilerleyen Bezos, McDonald’s’da terfi ederek kasiyerliğe kadar yükseldi.
Şu anda ise dünyanın en zengin ilk üç isimden biri.
BILL GATES
Dünyanın en zengin adamı olan Microsoft kurucusu Bill Gates, bilgisayar tutkusunu 13 yaşında henüz Seattle’da ortaokul öğrencisiyken fark etti.