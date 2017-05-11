İŞ-YAŞAM

Dünyanın en başarılı isimleri, 20'li yaşlarda ne yapıyordu?

11 Mayıs 2017 Perşembe, 17:14:46 HABERTURK.COM

Dünyada en güçlü ve başarılı kişilere bakıldığında genelde çok küçük yaşta farklılıklarını ortaya koydukları görülür. Birçoğu daha çocukken bile ne istediklerini biliyordu ama 20’li yaşlarda hayatları bugünkünden çok farklıydı. İş, siyaset, spor ve sinema alanında dünyanın önde gelen isimleri, nasıl yollardan geçerek başarıya ulaştılar? İşte dünyanın en başarılı isimlerinden bazılarının sıra dışı yükseliş hikayesi…

  • 1 Dünyanın en başarılı isimleri, 20'li yaşlarda ne yapıyordu?
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    HILLARY CLINTON

    ABD’de son başkanlık seçimlerinde koltuğu Donald Trump’a kaptıran Hillary Clinton, hırsıyla tanınan bir isim. Daha genç yaşta gelecekte önemli biri olacağı belli olan Clinton, dünyanın önde gelen üniversitelerinden Yale’de hukuk okudu. Öğrenciyken taciz mağduru çocuklara destek verdi, hukuk hizmeti alamayan kişilere yardım etti. 

     

  • 2 Dünyanın en başarılı isimleri, 20'li yaşlarda ne yapıyordu?
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    23 yaşında ABD’nin eski başkanlarından Bill Clinton’la evlendi. Eşinin başkanlığı süresince Beyaz Saray’da etkili bir isim oldu. Clinton’ın başkanlık görevinin sona ermesi sonrasında da siyasi kariyerine öncelik verdi ve Dışişleri Bakanlığı yaptı. Geçen yılki seçimleri kaybetmeseydi ABD’nin ilk kadın Başkanı olacaktı.

  • 3 Dünyanın en başarılı isimleri, 20'li yaşlarda ne yapıyordu?
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    JEFF BEZOS

    Amazon’un CEO’su Jeff Bezos, çalışma hayatına McDonald’s’da yerleri temizleyerek başladı. Kariyerinin ilk aşamasında yavaş adımlarla ilerleyen Bezos, McDonald’s’da terfi ederek kasiyerliğe kadar yükseldi. 

     

  • 4 Dünyanın en başarılı isimleri, 20'li yaşlarda ne yapıyordu?
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    Şu anda ise dünyanın en zengin ilk üç isimden biri. 

  • 5 Dünyanın en başarılı isimleri, 20'li yaşlarda ne yapıyordu?
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    BILL GATES 

    Dünyanın en zengin adamı olan Microsoft kurucusu Bill Gates, bilgisayar tutkusunu 13 yaşında henüz Seattle’da ortaokul öğrencisiyken fark etti. 

     

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