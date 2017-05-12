denizaltı, Endonezya, ThyssenKrupp, ASELSAN, HAVELSAN
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Türkiye ve Almanya Endonezya Donanması için denizaltı üretecek

Türkiye Endonezya Donanması için denizaltı üretme projesi kapsamında Alman ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) şirketi ile iyi niyet anlaşması imzaladı. Denizaltıların entegre sistemleri ASELSAN ve HAVELSAN tarafından üretilecek. Projenin Cumhuriyet tarihinin en önemli ihracat projelerinden biri olacağı belirtiliyor

12 Mayıs 2017 Cuma, 10:20:41 Güncelleme: 10:40:07 HABERTURK.COM

Türk ve Alman savunma sanayisi şirketleri Endonezya Denizaltı Projesi kapsamında iyi niyet anlaşması imzaladı.

haberturk.com’un Defense News sitesine dayanarak derlediği habere göre, Savunma Sanayii Müsteşarlığı öncülüğünde Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) ile Almanya’nın önde gelen savunma sanayi firmalarından ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) arasında Endonezya Denizaltı Projesine yönelik imzalar, önceki gün 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2017) atıldı.

Endonezya Denizaltı Projesi’nin Cumhuriyet tarihinin savunma alanındaki en büyük ihracat projelerinden biri olacağı belirtiliyor.
İmza töreninde konuşan ThyssenKrupp’tan bir yetkili, “Endonezya için denizaltı yapımında Türkiye ile kaynaklarımızı birleştiriyoruz” dedi.

GÖLCÜK TERSANESİ'NDE ÜRETİLECEK

2.5 milyar euro değerindeki anlaşma kapsamında, 1 veya 2 denizaltının Gölcük Tersanesi’nde inşa edilmesi, diğer denizaltıların ise Endonezya’da inşası planlanıyor. Türkiye Donanması için de altı denizaltı inşa edileceği belirtiliyor. 

Tip 214 sınıfı dizel elektrikli denizaltıların sensor sistemleri ASELSAN, entegre kumanda ve kontrol donanımı ise HAVELSAN tarafından üretilecek.

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