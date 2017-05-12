'Dünya çimento devleri Türkiye'den vazgeçmiyor'

Çimento sektörünün küresel çapta faaliyet gösteren oyuncularının katılacağı "Intercem Uluslararası Çimento Konferansı" 15 – 17 Mayıs’ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Intercem tarafından düzenlenen, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin sponsorluğuyla gerçekleşecek konferansa çimento sektörünün üretim, taşıma ve finans ayaklarında faaliyet gösteren 400 küresel oyuncular katılacak.

"TÜRKİYE ÇİMENTO PAZARINDA ÖNEMLİ ROL OYNUYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Intercem Başkanı Malcolm Shelbourne, 40 ülkeden 400'ün üzerinde katılımcı olacağını belirterek, "Türkiye küresel çimento pazarında önemli rol oynuyor. Her zaman küresel çimento sektörü için başlıca kaynaklarından biri oldu. Türk çimentosunun kalitesi çok yüksek ve sunulan hizmetler çok iyi. İnsanlar ürünü nasıl yapacağını ve nasıl teslim edeceğini çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de geçen yıl yaşanan olumsuzluklar nedeniyle konferansın yerini değiştirmeme kararı aldıklarını bildiren Shelbourne, "Bizim için Paris veya Roma'ya gitmek çok kolaydı. Ancak, çok net bir karar verdik. 'Geri adım atmayacağız' dedik. Türk çimento sektörünün hizmetlerinden yararlanan insanlardan destek vermelerini istedik. Sadece ticari değil, ahlaki nedenlerle de İstanbul'a geliyoruz. Çimentoda başlıca pazarlarda halen bir arz fazlası var. Bu durum konferansın öncelikli gündem maddesi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"YÜKSEK BEKLENTİ ÇİMENTO DEVLERİNİN TÜRKİYE'DEN VAZGEÇMEDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi, Çimento İhracatçıları Sektör Başkanı Ali Özinönü ise etkinliğin Türk çimento sektörü için önemli bir bağlantı kurma ve fırsatları araştırma platformu sağlayacağını bildirdi.

Katılımcılar arasında Avrupa, ABD, Çin ve Meksika'dan uluslararası şirketler olacağını aktaran Özinönü, "Trendler masaya yatırılacak. Aynı zamanda Türk çimento sektörü için yabancı yatırımcı ve partnerlere ülkemize güven tazelemelerini sağlama ortamı yaratacak. Konferansın İstanbul’da gerçekleşmesine devam kararıyla Türk çimento sektörüne ve dolayısıyla Türkiye’ye önemli bir destek veriliyor. Yüksek katılım beklentisi dünya çimento devlerinin Türkiye'den vazgeçmediğini gösteriyor. Yabancı katılımcıların bu duyarlılığına Türkiye'nin sektör temsilcilerinin de aynı hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz." açıklamasında bulundu.