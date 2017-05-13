Kuşak ve Yol Zirvesi, Çin, İpek Yolu, Recep Tayyip Erdoğan
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Pekin, ‘Kuşak ve Yol Zirvesi’nde dünya liderlerini ağırlayacak

Çin’in başkenti Pekin’de 14-15 Mayıs’ta düzenlenecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı zirvede, İpek Yolu’nun yeniden kurulmasını öngören 1 trilyon dolarlık dev proje masaya yatırılacak. Türkiye projenin önemli ortaklarından biri

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:47:51 Güncelleme: 11:54:30 HABERTURK.COM

Çin uzun süredir üzerinde çalıştığı İpek Yolu’nu canlandırma projesi için başkent Pekin’de yarın başlayacak ‘Kuşak ve Yol Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil 28 ülkenin liderini ağırlayacak. Asya’nın doğusunu Avrupa’ya bağlayacak 1 trilyon dolar değerindeki dev proje için düzenlenecek zirveye, 110 ülke ve 61 uluslararası örgütten yetkililer de katılacak.

haberturk.com’un NBC sitesine dayanarak derlediği habere göre, Çin’deki zirve küresel ekonomiyi baştan aşağı değiştirecek, Çin’i dünya ticaretinin merkezi haline getirecek ve ABD ekonomisinin ağırlığına son verecek bir değişimin önünü açabilir.

Çin zirveyle projeye uluslararası desteği arttırmayı planlıyor. ABD’nin 2. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’yı yeniden yapılandırmak üzere oluşturduğu Marshall Planı’nın 11 katı büyüklüğündeki “Yeni İpek Yolu Projesi” ile Çin, Asya, Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki 60 ülkeyle ticareti arttırmayı planlıyor.

Uzmanlar, Çin’in hali hazırda projeye dahil olan 20 ülkede 50 milyar dolarlık yatırım yaptığına dikkat çekiyor. Dev projenin inşa edileceği bölge dünya nüfusunun yüzde 70’ini, küresel ekonominin yüzde 55’ini ve bilinen enerji rezervlerinin yüzde 75’ini kapsıyor.

NBC’ye konuşan ABD’nin eski Savunma Bakan Yardımcısı Chas Freeman, “Kuşak ve Yol” projesinin insanlık tarihinde bugüne kadarki en dönüştürücü mühendislik projesi olabileceğini ifade etti.

Pekin'deki Yangçi Gölü Çin Ulusal Konferans Merkezi’nde düzenlenecek toplantıya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun da aralarında bulunduğu 28 ülke lideri katılacak.

Foruma Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası başkanları ile yaklaşık 110 ülkeden 250'yi aşkın bakan katılacak. ABD heyetine ise Başkan Trump’ın danışmanlarından Matt Pottinger başkanlık edecek.

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