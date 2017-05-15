Pentagon’un en pahalı helikopteri tartışma yarattı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, donanmaya tahsil edilmek üzere tanesi 138.5 milyon dolara mal olacak CH-53K King Stallion helikopterinin üretimine onay vermişti. Yük taşıma helikopterinin maliyetinin, pahalılığı nedeniyle daha önce ABD’de tartışılan F-35A savaş uçaklarından bile çok daha yüksek olması eleştirilere yol açmıştı.

Bloomberg’in haberine göre Pentagon’un son maliyet raporunda helikopterin fiyatının 144 milyon dolara yükseldiği ve teslimat tarihinin 2020’yi bulacağı ortaya çıktı.

Lockheed Martin tarafından üretilen helikopter, şu anda Pentagon’un kullandığı ağır yük taşıyan helikopterden üç kat daha ağır yük taşıyabiliyor. Askeri uzmanlar yeni helikopterin özellikle sıcak çatışmalarda çok etkili olacağını söylüyor.

"PARA İSRAFI"

Buna karşın yeni helikopterin yüksek maliyeti ABD yönetimi içinde tartışma yarattı. Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi Niki Tsongas, King Stallion projesini “para israfı” olarak niteledi.

Donanmadan bir yetkili ise, helikopterin uzun vadede askeri harcamaları önemli ölçüde azaltabileceğini savundu.