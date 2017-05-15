Kırmızı mercimek ithalatı son 6 yılda yüzde 175 oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kırmızı mercimek ekim alanı 2000 yılında 3.9 milyon dekar iken, 2016 yılında 2.35 milyon dekara düştü. Yeşil mercimek ekim alanı da 2000 yılındaki 820 bin dekardan 2016 yılında 167.6 bin dekara düştü.
Türkiye'de çoğunlukla Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman'da üretilen mercimeğin ekim alanlarında ve üretimde yaşanan düşüş aynı dönemdeki nüfus artışı ile birleşince ithalat da artmaya başladı.
|YIL
|KIRMIZI MERCİMEK
EKİLEN ALAN (DEKAR)
|YEŞİL MERCİMEK
EKİLEN ALAN (DEKAR)
|2000
|3.900.000
|820.000
|2001
|4.000.000
|700.000
|2002
|4.200.000
|720.000
|2003
|3.800.000
|620.000
|2004
|3.790.000
|600.000
|2005
|3.867.000
|532.000
|2006
|3.787.075
|454.625
|2007
|3.572.328
|323.083
|2008
|2.909.766
|276.977
|2009
|1.893.780
|255.531
|2010
|2.116.000
|255.531
|2011
|1.193.225
|225.248
|2012
|2.147.875
|226.903
|2013
|2.605.000
|206.783
|2014
|2.324.461
|170.476
|2015
|2.074.690
|170.476
|2016
|2.354.743
|167.617
Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru, mercimek ithalatında yaşanan bu artışı eleştirerek "Gün geçtikçe kırmızı mercimeğin ithalatı daha da artıyor. 2010-2016 arasında kırmızı mercimek ithalatında yüzde 175 artış söz konusu" ifadesini kullandı.
Duru'nun bahsettiği dönemlerde Türkiye'deki kırmızı mercimek üretimi 422 bin tondan 345 bin tona, yeşil mercimek üretimi de 25 bin 400 tondan 20 bin tona geriledi.
|YIL
|KIRMIZI MERCİMEK
ÜRETİM (TON)
|YEŞİL MERCİMEK
ÜRETİM (TON)
|2000
|280.000
|73.000
|2001
|460.000
|60.000
|2002
|500.000
|65.000
|2003
|485.000
|55.000
|2004
|480.000
|60.000
|2005
|520.000
|50.000
|2006
|580.298
|42.326
|2007
|508.378
|26.803
|2008
|106.361
|24.827
|2009
|275.050
|27.131
|2010
|422.000
|25.400
|2011
|380.000
|25.952
|2012
|410.000
|28.000
|2013
|395.000
|22.000
|2014
|325.000
|20.000
|2015
|340.000
|20.000
|2016
|345.000
|20.000
MERCİMEK ÜRETİMİNDE SON DURUM
Kırmızı mercimek üretim alanı son 10 yılda 3.5 milyon dekardan 2,3 milyon dekara indi. Yani kırmızı mercimek ekilen alan yüzde 34 daraldı. Üretim miktarı 508 bin tondan 345 bin tona düşerek yüzde 32 düştü.
Türkiye mercimek ithalatına son 5 yılda 953 milyon dolar öderken, toplam baklagil ithalatı için kasadan çıkan para 1.5 milyar doları buldu.
Dünyanın en çok mercimek üreten ülkesi olan Kanada'da mercimeğin üretimi yıllık bazda 1.5 milyon ile 2 milyon ton arasında değişiyor.
"YÜZDE 100 KIRMIZI YERLİ MERCİMEĞİ KULLANIYORUZ"
Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru, çiftçiyi üretim için desteklemek gerektiğini ve bu konuda yapılacak olan çalıştaylarda firma olarak üzerlerine düşen görevleri yapmaya hazır olduklarını kaydetti.
"Üretim düşse de biz yerli kırmızı mercimekten asla vazgeçmeyeceğiz" diyen Duru, yerli mercimeğin hem daha lezzetli hem de besinsel açıdan daha üstün olduğunu kaydetti. Duru, "Anadolu’da doğduk, Anadolu’nun bereketli topraklarında yetişen ürünlerle büyüyoruz. Bu ürünlere her zaman sahip çıkacağız. Türkiye, dünyadan mercimek ithal ediyor ama biz Anadolu ürünlerini tüm dünyaya ihraç ediyoruz" dedi.