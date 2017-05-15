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Kırmızı mercimek ithalatı son 6 yılda yüzde 175 oranında arttı

Türkiye'de kırmızı mercimek üretimi geriledikçe ithalat artıyor. Kırmızı mercimek ithalatı son 6 yılda yüzde 175 artarken, aynı zaman diliminde üretim ise 422 binden 345 bine inerek yüzde 18 geriledi.

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:19:04 Güncelleme: 17:49:04 HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kırmızı mercimek ekim alanı 2000 yılında 3.9 milyon dekar iken, 2016 yılında 2.35 milyon dekara düştü. Yeşil mercimek ekim alanı da 2000 yılındaki 820 bin dekardan 2016 yılında 167.6 bin dekara düştü.

Türkiye'de çoğunlukla Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman'da üretilen mercimeğin ekim alanlarında ve üretimde yaşanan düşüş aynı dönemdeki nüfus artışı ile birleşince ithalat da artmaya başladı. 

 

YIL  KIRMIZI MERCİMEK
EKİLEN ALAN (DEKAR)		 YEŞİL MERCİMEK
EKİLEN ALAN (DEKAR)
2000  3.900.000 820.000
2001 4.000.000 700.000
2002 4.200.000 720.000
2003 3.800.000 620.000
2004              3.790.000 600.000
2005 3.867.000 532.000
2006                  3.787.075                             454.625
2007 3.572.328 323.083

 

2008  2.909.766 276.977
2009 1.893.780 255.531
2010 2.116.000 255.531
2011 1.193.225 225.248
2012 2.147.875 226.903
2013 2.605.000 206.783
2014 2.324.461 170.476
2015 2.074.690 170.476
2016 2.354.743 167.617
     

 

Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru, mercimek ithalatında yaşanan bu artışı eleştirerek "Gün geçtikçe kırmızı mercimeğin ithalatı daha da artıyor. 2010-2016 arasında kırmızı mercimek ithalatında yüzde 175 artış söz konusu" ifadesini kullandı.

Duru'nun bahsettiği dönemlerde Türkiye'deki kırmızı mercimek üretimi 422 bin tondan 345 bin tona, yeşil mercimek üretimi de 25 bin 400 tondan 20 bin tona geriledi.   

 

YIL KIRMIZI MERCİMEK
ÜRETİM (TON)		 YEŞİL MERCİMEK
ÜRETİM (TON)
2000 280.000 73.000
2001 460.000 60.000
2002 500.000 65.000
2003 485.000 55.000
2004 480.000 60.000
2005 520.000 50.000
2006 580.298 42.326
2007 508.378 26.803
2008               106.361 24.827
2009  275.050 27.131
2010 422.000 25.400
2011 380.000 25.952
2012 410.000 28.000
2013 395.000 22.000
2014 325.000 20.000
2015 340.000 20.000
2016 345.000 20.000


MERCİMEK ÜRETİMİNDE SON DURUM

Kırmızı mercimek üretim alanı son 10 yılda 3.5 milyon dekardan 2,3 milyon dekara indi. Yani kırmızı mercimek ekilen alan yüzde 34 daraldı. Üretim miktarı 508 bin tondan 345 bin tona düşerek yüzde 32 düştü.

Türkiye mercimek ithalatına son 5 yılda 953 milyon dolar öderken, toplam baklagil ithalatı için kasadan çıkan para 1.5 milyar doları buldu. 

Dünyanın en çok mercimek üreten ülkesi olan Kanada'da mercimeğin üretimi yıllık bazda 1.5 milyon ile 2 milyon ton arasında değişiyor.

"YÜZDE 100 KIRMIZI YERLİ MERCİMEĞİ KULLANIYORUZ"

Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru, çiftçiyi üretim için desteklemek gerektiğini ve bu konuda yapılacak olan çalıştaylarda firma olarak üzerlerine düşen görevleri yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

"Üretim düşse de biz yerli kırmızı mercimekten asla vazgeçmeyeceğiz" diyen Duru, yerli mercimeğin hem daha lezzetli hem de besinsel açıdan daha üstün olduğunu kaydetti. Duru, "Anadolu’da doğduk, Anadolu’nun bereketli topraklarında yetişen ürünlerle büyüyoruz. Bu ürünlere her zaman sahip çıkacağız. Türkiye, dünyadan mercimek ithal ediyor ama biz  Anadolu ürünlerini tüm dünyaya ihraç ediyoruz" dedi. 

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