Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Şubat iş gücü istatistikleri
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Bakan Tüfenkci: 16 Nisan'dan sonra ekonomide önümüz açıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Şubat ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. Tüfenkci, "Seferberlik sadece istihdamı arttırmayacak, daha fazla üretip, satacağız" açıklamalarında bulundu

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:53:47 Güncelleme: 15:57:12 AA

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Şubat ayı iş gücü istatistiklerine bakıldığında, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın çağrısı ile başlatılan reformların istihdam üzerindeki ilk olumlu etkilerinin görülmeye başlandığını bildirdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. İlk verilerin umut verici olduğunu kaydeden Bakan Tüfenkci, "Seferberlik sadece istihdamı arttırmayacak, 'bizler üretimimizi büyüteceğiz, daha fazla üretip, satacağız' gibi düşünmek lazım" dedi.



İşsizlik oranının Şubat ayında yüzde 12.6 olarak gerçekleştiğini aktaran Tüfenkci, "Hükümet olarak ekonomiye odaklandık. Ülke menfaatini ön plana alarak hareket ettik. Ekonomi politikalarını oluştururken asla ve asla siyasi çıkar gözetmedik. Hiçbir şart altında mali disiplinden taviz vermedik. Devletin ekonomideki ağırlığını azaltıp özel sektör öncülüğünde büyümeyi teşvik ettik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz. 16 Nisan'dan sonra ekonomide önümüz açıldı. Bundan sonra istihdam sayılarındaki artışı hep birlikte göreceğiz. Siyasi istikrarımızı kurumsallaştırarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ekonomik potansiyelimizi katlayacak güvenli liman özelliğimizi pekiştireceğiz" ifadesini kullandı.



Ocak ayında işsizlik oranında en yüksek rakamın görüldüğüne işaret eden Tüfenkci, "İş adamlarına ve halka güveniyoruz, Türkiye'ye güvenerek yatırım yapan hiç kimseyi bu ülke mahcup etmedi, bundan sonra da etmeyecek. Türkiye bu fırsatları sağlıyorsa, yabancı sermayenin ülkemize geldiğini önümüzdeki dönemlerde göreceksiniz. Yargı reformlarımızı yapmamız, iş yasalarımızı yeniden düzenlememiz lazım. Bunlarla ilgili adımlarımızı attık" diye konuştu.

Bakan Tüfenkci, genç nüfustaki işsizlik oranının 1.2 puan gerilediğine dikkati çekerek, "Bütün küresel ve bölgesel krizlere rağmen Türkiye'yi büyütmeye çalışıyoruz. İstiyoruz ki gençlerimizi daha fazla istihdam edelim, daha fazla yatırım yaptıralım, kadınlarımıza daha fazla eğitim verelim. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. İstihdam seferberliğinin etkilerini genç nüfustaki işsizlik oranlarında da görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu oranın daha da gerileyeceğini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

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