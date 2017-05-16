Gandhi’nin manevi torunlarının iş dünyasındaki inanılmaz yükselişi

haberturk.com'un derlediği habere göre, Hindistan bağımsızlık mücadelesi lideri Mahatma Gandhi’nin “beşinci oğlu” olarak görülen manevi oğlu Jamnalal Bajaj’ın ikiz torunları , ülkenin en hızlı yükselen işadamları arasına girdi. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Anurang Jain, başında olduğu otomobil yedek parçası üreten Endurance Technologies’in halka arzından sonra yüzde 74 büyümesiyle 1.1 milyar dolarlık bir servetin sahibi oldu. Kardeşi Tarang da, yine otomobil parçası üreten Varroc Group’taki hissesi sayesinde 1 milyar dolardan fazla para kazandı.

Tarang Jain

DÜNYANIN EN ZENGİN 500 KİŞİSİ ARASINDA

İkiz kardeşlerin yükselişinde, ülkenin en büyük otomotiv şirketlerinden Bajaj Auto’nun sahibi olan amcaları Rahul Bajaj var. Bajaj Auto’nun kurucusu, kendisi de bir bağımsızlık savaşçısı olan Mahatma Gandhi’nin manevi oğlu ve Rahul Bajaj'ın dedesi Jamnalal Bajaj’dı.

Rahul Bahaj

Aile, akrabalık ilişkileri sayesinde iş dünyasında önemli bir yere sahip. Gandhi’den ilham alarak iş dünyasında başarılı olduklarını belirten Rahul Bajaj, 4.2 milar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ilk 500 kişisinden biri. Küçüklüğünden beri iş dünyasında başarılı olacağını bildiğini anlatan Rajaj, üç kuzeniyle birlikte babasından devraldığı Bajaj Auto’yu 2005’ten beri yönetiyor.