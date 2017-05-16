borç yapılandırması, Maliye Bakanı Naci Ağbal
İŞ-YAŞAM

Bakan Ağbal’dan "yapılandırma ödemesi" uyarısı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, kamuya olan borçlarını yapılandıran herkesin taksit veya peşin ödemelerini bu ayın sonuna kadar mutlaka yapmaları gerektiğine dikkati çekerek, "Ödemelerini yapmayanlar, yapılandırmanın getirdiği imkanları kaybedecek ve yeni bir şans olmayacak" dedi

16 Mayıs 2017 Salı, 10:59:35 Güncelleme: 11:01:14 AA

Maliye Bakanı Naci Ağbal yaptığı açıklamada, geçen yıl yürürlüğe giren ve vatandaşların başvuru konusunda "büyük bir teveccüh gösterdiği" yapılandırma uygulaması için Mayıs ayının çok önemli olduğunu belirterek, aynı ilgiyi ödeme noktasında da beklediklerini söyledi.

Söz konusu uygulamayla vatandaşlara büyük imkanlar sağlandığına işaret eden Ağbal, bu imkanları kaybetmemek için ilk iki taksitin veya peşin ödemenin bu ayın sonuna kadar mutlaka yapılması gerektiğini vurguladı.

Yeniden yapılandırma uygulamasında ikinci taksitlerin ödenme süresinin ocaktan mayıs ayına ertelendiğini ve hem ilk taksit hem de peşin ödemelerini yapamayanlara yeni bir şans getirdiklerini anımsatan Ağbal, şunları kaydetti:

"Ödemelerini yapmayanlar, yapılandırmanın getirdiği imkanları kaybedecek ve yeni bir şans olmayacak. Önümüzdeki ay başvurularını almayı planladığımız yeniden yapılandırma uygulaması, asla geçmişte yapılandıran borçları kapsamıyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızın mutlaka borçlarını bu ayın sonuna kadar ödemeleri gerekiyor. Yine SGK prim borçlarının ilk taksitinin veya seçenler için peşin ödemelerin de bu ay içinde yapılması lazım. Getirilen tüm imkanlara rağmen ödenmeyen borçlar için gereken takibi başlatacağız"

"BÜYÜK BİR TANITIM KAMPANYASI BAŞLATTIK"

Bakan Ağbal, konunun önemi nedeniyle büyük bir tanıtım kampanyası yaptıklarını da bildirdi. Hiç kimsenin bu imkanlardan yararlanma şansını kaybetmesini istemediklerini vurgulayan Ağbal, hemen her platformda vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti.

Ağbal, bu kapsamda yaklaşık 2 milyon vatandaşa hatırlatıcı mektup gönderdiklerini, televizyon, radyo ve internette ilanlar verdiklerini belirterek, bilboardlarda da hatırlatıcı afişlerin yer aldığını söyledi.

Gelir İdaresi Başkanlığındaki bürokratların sorumlu oldukları illerde vatandaşlara ulaştıklarına işaret eden Ağbal, "Vatandaşlarımızdan özellikle istirham ediyorum. Bunun telafisi yok. Biz tüm imkanlarımızla vatandaşlarımıza konunun önemini anlatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İdari para cezalarında "e-Tebligat" dönemi başlıyor
İŞ-YAŞAM

Trafik ve HGS cezalarında yeni dönem
29 yıllık Türk bankası geri dönüyor
İŞ-YAŞAM

29 yıllık Türk bankası geri dönüyor
Maliye Bakanı Ağbal, yeniden yapılandırma konusunu açıkladı
İŞ-YAŞAM

"70 milyarlık yeni barıştan 4 milyar TL gelir ...
Yeniden Yapılandırma Kanun Tasarısı TBMM'de
İŞ-YAŞAM

"Bir öncekini kaçıranlar üzülmesin"
Mart ayındaki bütçe açığı açıklandı
İŞ-YAŞAM

İşte Mart ayındaki bütçe açığı
Naci Ağbal: Enflasyon farkını yansıtacağız
İŞ-YAŞAM

İşçi ve memura enflasyon zammı
Türkiye'nin en mutsuz illeri
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN EN 'MUTSUZ' İNSANLARI BU İLDE YAŞIYOR!
Türkiye'nin 4 aylık savunma harcaması 2016 toplamını geçti
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE DÖRT AYDA 2016'YI GEÇTİ
Gandhi’nin manevi torunlarının iş dünyasındaki inanılmaz yükselişi
İŞ-YAŞAM

İŞ DÜNYASINDA İNANILMAZ YÜKSELİŞ... MİLYARDER OLDULAR
Avrupalı tedarikçiler Brexit sonrası İngiltere’den çekilmeye hazırlanıyor
İŞ-YAŞAM

DEV ÜLKE KAOSUN EŞİĞİNDE
YÖK Doktora Bursu ödeme miktarı bin 800 TL'ye çıkarıldı
İŞ-YAŞAM

ÖDEMELER 1.550 TL'DEN 1.800 TL'YE ÇIKARILDI
İllere göre genç nüfus oranı
İŞ-YAŞAM

İŞTE GENÇ NÜFÜSUN EN AZ OLDUĞU İL!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme