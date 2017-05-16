Avrupalı tedarikçiler Brexit sonrası İngiltere’den çekilmeye hazırlanıyor

İngiltere’deki Satın Alma ve Tedarik Enstitüsü’nün yürüttüğü araştırmaya göre, ülkedeki tedarikçilerin yüzde 65’i azalan talep ve sterlinin değer kaybetmesi nedeniyle yeni müşteri arayışına girdi.

Avrupa’daki şirketlerin yüzde 45’inin, İngiltere’nin AB’den ayrılması sonrası gümrük vergilerinin artacağı endişesiyle İngiltere’deki tedarikçilerle çalışmak istemediği ve yerel firmalarla görüşmelere başladığı belirtiliyor.

Satın Alma ve Tedarik Enstitüsü’nün başkanı Gerry Walsh, “Diplomatlar henüz Brexit koşulları konusunda tam bir anlaşmaya varamadı ama tedarikçiler çoktan süreçle ilgili hazırlıklara başladı. Ticaret görüşmelerinin başarısız olması halinde hem Avrupa’daki hem de İngiltere’deki işletmeler tedarik zincirlerini yeniden yönlendirmeye hazır olacak” dedi.

İNGİLTERE'DEKİ İŞ HAYATINI BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞTİRECEK

Walsh, İngiltere’nin AB’den ayrılmasıyla yeni vergi düzenlemelerinin ve yasal yükümlülüklerin 2019’dan itibaren İngiltere’deki iş hayatını baştan aşağı değiştirebileceğini kaydetti. Uzmanlar da, Brexit’le ilgili belirsizlikler nedeniyle İngiltere’de gelecek yıldan itibaren büyük bir kaos yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

AB ve İngiltere arasında Brexit’le ilgili görüşmeler sürerken tarafların ticari ilişkiler ve gümrük gibi konularda anlaşmazlık yaşadığı ifade ediliyor.