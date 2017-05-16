Brexit, İngiltere
İŞ-YAŞAM

Avrupalı tedarikçiler Brexit sonrası İngiltere’den çekilmeye hazırlanıyor

Son yapılan bir araştırmaya göre, Avrupa’daki şirketlerin yüzde 45’i Brexit sonrası gümrük vergilerinin artacağı endişesiyle İngiltere’den uzaklaşarak yerel pazara yöneliyor. Uzmanlar, Brexit'le ilgili belirsizlik nedeniyle İngiltere'de büyük bir kaos yaşanabileceğini söylüyor

16 Mayıs 2017 Salı, 11:40:34 Güncelleme: 11:56:19 HABERTURK.COM

İngiltere’deki Satın Alma ve Tedarik Enstitüsü’nün yürüttüğü araştırmaya göre, ülkedeki tedarikçilerin yüzde 65’i azalan talep ve sterlinin değer kaybetmesi nedeniyle yeni müşteri arayışına girdi.

Avrupa’daki şirketlerin yüzde 45’inin, İngiltere’nin AB’den ayrılması sonrası gümrük vergilerinin artacağı endişesiyle İngiltere’deki tedarikçilerle çalışmak istemediği ve yerel firmalarla görüşmelere başladığı belirtiliyor.

Satın Alma ve Tedarik Enstitüsü’nün başkanı Gerry Walsh, “Diplomatlar henüz Brexit koşulları konusunda tam bir anlaşmaya varamadı ama tedarikçiler çoktan süreçle ilgili hazırlıklara başladı. Ticaret görüşmelerinin başarısız olması halinde hem Avrupa’daki hem de İngiltere’deki işletmeler tedarik zincirlerini yeniden yönlendirmeye hazır olacak” dedi.

İNGİLTERE'DEKİ İŞ HAYATINI BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞTİRECEK

Walsh, İngiltere’nin AB’den ayrılmasıyla yeni vergi düzenlemelerinin ve yasal yükümlülüklerin 2019’dan itibaren İngiltere’deki iş hayatını baştan aşağı değiştirebileceğini kaydetti. Uzmanlar da, Brexit’le ilgili belirsizlikler nedeniyle İngiltere’de gelecek yıldan itibaren büyük bir kaos yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

AB ve İngiltere arasında Brexit’le ilgili görüşmeler sürerken tarafların ticari ilişkiler ve gümrük gibi konularda anlaşmazlık yaşadığı ifade ediliyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Domates yasağındaki kısıtlamalar zamanla kalkacak
İŞ-YAŞAM

"Kısıtlamalar zamanla kaldırılacak"
Bakan Ağbal’dan "yapılandırma ödemesi" uyarısı
İŞ-YAŞAM

Bakan Ağbal’dan "yapılandırma ödemesi" uyarısı
Mimar Sinan’ın hamamına 3 milyon dolar isteniyor
İŞ-YAŞAM

Mimar Sinan’ın 453 yıllık hamamı satılık
Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya FSB'nin eşbaşkanı oldu
İŞ-YAŞAM

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'ya uluslararası ...
Çiftçiye fındık toplama ve süpürme makinesi hibe edildi
İŞ-YAŞAM

Ordu'da "Çiftçiyle El Ele"

THY’nin New York yolcusu yasağa rağmen % 2.5 arttı
İŞ-YAŞAM

Yasağa rağmen arttı
Türkiye'nin 4 aylık savunma harcaması 2016 toplamını geçti
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE DÖRT AYDA 2016'YI GEÇTİ
Avrupalı tedarikçiler Brexit sonrası İngiltere’den çekilmeye hazırlanıyor
İŞ-YAŞAM

DEV ÜLKE KAOSUN EŞİĞİNDE
YÖK Doktora Bursu ödeme miktarı bin 800 TL'ye çıkarıldı
İŞ-YAŞAM

ÖDEMELER 1.550 TL'DEN 1.800 TL'YE ÇIKARILDI
BTK'dan siber saldırı açıklaması: Teğet geçti
İŞ-YAŞAM

BTK'DAN SİBER SALDIRI İLE İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Gandhi’nin manevi torunlarının iş dünyasındaki inanılmaz yükselişi
İŞ-YAŞAM

İŞ DÜNYASINDA İNANILMAZ YÜKSELİŞ... MİLYARDER OLDULAR
Türkiye'nin en mutsuz illeri
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN EN 'MUTSUZ' İNSANLARI BU İLDE YAŞIYOR!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme