Çin’le ‘yol’daşlık denge değistirir

2017 yılı gerek siyasi gerekse ekonomik gelişmeler bakımından oldukça yoğun bir başlangıç yaptı ve bu yoğunluk yılın son günlerine kadar devam edeceğe benziyor. Gazete Habertürk'ten Mahmut Sancak'ın haberine göre ABD’de yeni başkanın koltuğuna oturması, ardından Avrupa’da önce Fransa’nın yeni cumhurbaşkanını seçmesi ve sonbaharda da Almanya’da yaşanacak parlamento seçimleri küresel siyasetin nabzını sürekli yüksek tutacak. Diğer yandan siyasi alanda yaşanan her yeni gelişme küresel ekonomiye de doğrudan yansıyor.

Geçen hafta sonu Çin’in ev sahipliği yaptığı ve 100 ülkeden devlet temsilcilerinin katıldığı yeni İpek Yolu projesi de küresel ekonomi bakımından tarihi adımlardan biri olarak öne çıktı. Projeye destek veren ülkelerden olan Türkiye, Avrupa ile yaşadığı fırtınalı ilişkilere alternatif olarak Asya’da açacağı yeni bir pencereyle hem ekonomik hem de siyasi alanda avantaj elde etmeyi planlıyor. Ancak mevcut dış ticaret rakamlarına bakıldığında Türkiye’nin geçen sene 142 milyar dolara ulaşan ihracat rakamının 68 milyar dolarının doğrudan Avrupa’ya yapıldığı görülüyor.

ABD’ye yönelik ihracat ise sadece 6.6 milyar dolar seviyesinde. Çin’e bakıldığında ise bu rakam 2.3 milyar dolara kadar iniyor. Ancak başta Türkiye’nin 2023 hedefleri olmak üzere ülkenin ekonomik planlarını hayata geçirebilmesi için ABD’nin yanı sıra özellikle Çin ile çok daha etkili bir ilişkiye girmesi gerekiyor. Ancak bu hiç de kolay olmayacak.

TÜRKİYE’NİN İHRAÇ ETTİĞİ ÜRÜNLER

TÜRKİYE’NİN İTHAL ETTİĞİ ÜRÜNLER

ÇİN’E ULAŞMANIN YOLU TEKNOLOJİDE

Çin elektronik donanım, makine ve optik parçalar için yıllık ortalama 600 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Bu ithalatı sağlayan ülkeler ise Güney Kore ve Japonya gibi teknoloji devleri. Türkiye’nin Çin’e yönelik ihracatını artırabilmesi için özellikle teknolojik ürün ve hizmetlere yönelik büyük bir atılım sürecine girmesi gerekiyor.

İPEK YOLU 900 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM PASTASI YARATACAK

Hafta sonu Çin’in ev sahipliği yaptığı yeni İpek Yolu Porjesi etkinliğine Türkiye’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. Proje tarihi İpek Yolu güzergâhını yeniden canlandırmayı hedeflerken küresel mal ve hizmet akışını da önemli oranda değiştirmeye aday görünüyor. Dört kıtadan yaklaşık 4 milyar insanın yaşadığı bir bölgeyi kapsayacak proje geniş çaplı yatırımları da beraberinde getirecek. Yapılan hesaplamalara göre dört kıtadan 100 ülkeyi etkilemesi beklenen proje kapsamında otoyol, liman, demiryolu, havaalanları ve enerji üretim merkezlerine toplam 900 milyar dolarlık yatırım yapılacağı belirtildi. Projenin hayata geçmesiyle birlikte Asya’nın üretim ve tüketim merkezi olarak öne çıkacak olması ise özellikle Avrupa Birliği cephesinde tedirginlikle izleniyor.

Hayata geçmesi planlanan yeni İpek Yolu Projesi, II. Dünya Savaşı sonrası hayata geçen Marshall Planı’nın ardından uygulanacak en kapsamlı yatırım girişimi olarak kabul ediliyor.