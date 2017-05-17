Organize Sanayi Bölgeleri Derneği Vahit Yıldırım istihdam kampanyası
İŞ-YAŞAM

İşe alacağım deyip almıyorlar, çünkü uygun eleman yok

Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) Başkanı Vahit Yıldırım, Üretim Reform Paketi ile istihdam kampanyasına yönelik değerlendirmede bulundu

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 02:19:20 Güncelleme: 02:22:43

Aynı zamanda Gebze OSB’nin de başkanı olan Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) Başkanı Vahit Yıldırım, Üretim Reform Paketi ile istihdam kampanyasına yönelik değerlendirmede bulundu.

Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre Yıldırım, istihdam kampanyasındaki vaatlere tepki göstererek “Herkes ‘10 bin, 20 bin kişi alacağım’ diye artırıyor. Ancak kimse işe almıyor. Çünkü bize uygun eleman yok. 5 bin çalışan istedik İŞKUR’dan. 3 bin kişi yollamışlar. Bunların da sadece bin 270’i işe alındı. Vaat ettiğim 10 bin kişiyi alsam nitelikli üretim yapamam” dedi.

Nitelikli lise mezununa mühendislerden daha yüksek ücret ödediğini kaydeden Yıldırım, “Mühendisin adı mühendis, bir niteliği yok. Nitelikli lise mezununa daha çok para veririm. 5 bin TL’den başlıyor ücreti. Bizim OSB’deki teknik liseyi bitiren hiçbir öğrenci şimdiye kadar işe giremedi. Çünkü eğitim yetersiz” dedi. Sanayi Bakanı Özlü’nün, “OSB parseli Singapur’dan pahalı” sözlerine de yanıt veren Yıldırım, “Dağ başındaki alanlara sanayi bölgesi kurulmuş, 30 yıl boyunca bu OSB’lere yatırım yapılmış. Her türlü alt ve üstyapısı tamam. Değerli olması normal” dedi.

“BAĞDAT CADDESİ’Nİ DE DEVLET BELİRLESİN”

Vahit Yıldırım şöyle devam etti: “OSB’ler rant kapısı deniyor ama 30 yıl yatırım yapılmış, son 5 yıl değer kazanmış. Bu tür OSB’ler, üyelerinden aidat ya da başka adlarla para toplamıyor. Parsel fiyatı düşük OSB’lere ise yüksek altyapı ve aidat bedelleri ödeniyor. Sizce hangisi daha ucuz. O zaman Bağdat Caddesi’nde de bedelleri devlet belirlesin.”

KÂR SINIRI DOĞRU DEĞİL

Yıldırım, OSB parseli için getirilen yüzde 25’lik kâr sınırı için de “Gelişmiş, sanayileşmiş illerde bu sınırlama doğru değil. Gebze’de şu anda 800 dolar olan metrekare fiyatı, 90 dolar olmalı. Bu mümkün mü?” diye sordu.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Seyidoğlu Baklavaları'nın sahibi Serdar Seyitoğlu'na tahliye
İŞ-YAŞAM

FETÖ'den yargılanan ünlü baklavacıya tahliye
Mahkeme Uber'i patent hırsızlığıyla suçlayan Google'ı haklı buldu
İŞ-YAŞAM

Teknoloji devlerinin savaşında karar çıktı
Savunma ürünleri ihracatı 2 milyar dolara erişti
İŞ-YAŞAM

"250 milyon dolardan, 2 milyar dolara erişti"
Buffett, taciz skandalı sonrası Fox'taki tüm hisselerini sattı
İŞ-YAŞAM

Taciz skandalı sonrası tüm hisselerini sattı
YÖK Doktora Bursu ödeme miktarı bin 800 TL'ye çıkarıldı
İŞ-YAŞAM

Ödemeler bin 550 TL'den bin 800 TL'ye çıkarıldı
Bakan Müezzinoğlu'ndan Habertürk TV'de kıdem tazminatı açıklaması
İŞ-YAŞAM

Kıdem açıklaması: Çalışanlara iki seçenek
İşe alacağım deyip almıyorlar, çünkü uygun eleman yok
İŞ-YAŞAM

İŞE ALACAĞIM DEYİP ALMIYORLAR, ÇÜNKÜ...
Çin’le ‘yol’daşlık denge değistirir
İŞ-YAŞAM

OLURSA DENGELER DEĞİŞİR
Bilgisayar korsanları Walt Disney'den fidye istiyor
İŞ-YAŞAM

EN BÜYÜK FİLMİ KORSANLAR ÇEVİRDİ!
Asırlık dondurmanın 65 yıllık ustası Fatma nine
İŞ-YAŞAM

FATMA NİNE BU İŞİN EN YAŞLI USTASI
Ağaç ve orman ürünlerine yüzde 13 civarında fon geliyor
İŞ-YAŞAM

O SEKTÖRE YÜZDE 13 CİVARINDA FON GELİYOR
Türkiye'nin en mutsuz illeri
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN EN 'MUTSUZ' İNSANLARI BU İLDE YAŞIYOR!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme