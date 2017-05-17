İşe alacağım deyip almıyorlar, çünkü uygun eleman yok

Aynı zamanda Gebze OSB’nin de başkanı olan Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) Başkanı Vahit Yıldırım, Üretim Reform Paketi ile istihdam kampanyasına yönelik değerlendirmede bulundu.

Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre Yıldırım, istihdam kampanyasındaki vaatlere tepki göstererek “Herkes ‘10 bin, 20 bin kişi alacağım’ diye artırıyor. Ancak kimse işe almıyor. Çünkü bize uygun eleman yok. 5 bin çalışan istedik İŞKUR’dan. 3 bin kişi yollamışlar. Bunların da sadece bin 270’i işe alındı. Vaat ettiğim 10 bin kişiyi alsam nitelikli üretim yapamam” dedi.

Nitelikli lise mezununa mühendislerden daha yüksek ücret ödediğini kaydeden Yıldırım, “Mühendisin adı mühendis, bir niteliği yok. Nitelikli lise mezununa daha çok para veririm. 5 bin TL’den başlıyor ücreti. Bizim OSB’deki teknik liseyi bitiren hiçbir öğrenci şimdiye kadar işe giremedi. Çünkü eğitim yetersiz” dedi. Sanayi Bakanı Özlü’nün, “OSB parseli Singapur’dan pahalı” sözlerine de yanıt veren Yıldırım, “Dağ başındaki alanlara sanayi bölgesi kurulmuş, 30 yıl boyunca bu OSB’lere yatırım yapılmış. Her türlü alt ve üstyapısı tamam. Değerli olması normal” dedi.

“BAĞDAT CADDESİ’Nİ DE DEVLET BELİRLESİN”

Vahit Yıldırım şöyle devam etti: “OSB’ler rant kapısı deniyor ama 30 yıl yatırım yapılmış, son 5 yıl değer kazanmış. Bu tür OSB’ler, üyelerinden aidat ya da başka adlarla para toplamıyor. Parsel fiyatı düşük OSB’lere ise yüksek altyapı ve aidat bedelleri ödeniyor. Sizce hangisi daha ucuz. O zaman Bağdat Caddesi’nde de bedelleri devlet belirlesin.”

KÂR SINIRI DOĞRU DEĞİL

Yıldırım, OSB parseli için getirilen yüzde 25’lik kâr sınırı için de “Gelişmiş, sanayileşmiş illerde bu sınırlama doğru değil. Gebze’de şu anda 800 dolar olan metrekare fiyatı, 90 dolar olmalı. Bu mümkün mü?” diye sordu.