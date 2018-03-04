İş-Yaşam

Yılda 30 ton üretiyor, kilosunu 4 TL'den satıyor

17.05.2017 - 09:43 | Güncelleme:

Balıkesir´in Bandırma ilçesinde 2010 yılında evinde hobi olarak başladığı solucan gübresi üretimini, 3 yıl sonra KOSGEB´ten aldığı destekle kurduğu tesiste sürdüren kadın girişimci İlknur Pazarcık (35), yeni düzenlemelerle birlikte solucan gübresi ihracatının önünün açılacağını söyledi

  • 1 Yılda 30 ton üretiyor, kilosunu 4 TL'den satıyor
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    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı´nın hazırladığı yeni yönetmelikle solucan gübresinin `gübre´ kategorisine geçtiğini belirten İlknur Pazarcık, Türkiye genelinde 11 tescilli üretici bulunduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

     

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    Tescilli üretici sayısı 11, ancak küçük ölçeklileri de sayarsak 4 binin üzerinde üretici var diyebiliriz. Şu an Türkiye´den ihracat yapılmıyor, ancak gelen talepler var. Yönetmeliğe daha yeni girdiği için solucan gübresi ilerleyen günlerde tabii ki ihraç edilebilecek. Önü açık bir sektör. 

     

     

  • 3 Yılda 30 ton üretiyor, kilosunu 4 TL'den satıyor
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    Özellikle Almanya ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinden çok fazla talep geliyor. Görüşmeler devam ediyor. Bu arada üretim kapasitelerinin de artırılması gerekiyor. Fiyatlar ise kilosu 2 ile 4 lira arasında.

  • 4 Yılda 30 ton üretiyor, kilosunu 4 TL'den satıyor
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    'TOPRAĞIN ORGANİK DEĞERİNİ ZENGİNLEŞTİRİYOR'

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    Solucan gübresinin toprağın organik değerini zenginleştirdiğinin altını çizen Pazarcık, "Biz yılda 30 ton üretim yapıyoruz. Kullanım alanları değişmekle birlikte, genelde meyve bahçeleri, seralar, fidancılık gibi alanlarda kullanılmakta. Solucan gübresi ilk olarak kök gelişimine katkı sağlıyor. Erken hasat söz konusu olabiliyor" diye konuştu.

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