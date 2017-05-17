La Passion Neptün Heykeli Ödülü'nü kazandı

Antalya Serbest Bölgesinde Türk işçisi ve mühendisinin el emeği ile yapılan 'La Passion' 'World Superyacht Awards' yarışmasında '500 groston altında, 43 metre ve üstü' kategorisinde, dünya yat sektörünün Oscar'ı olarak nitelendirilen Neptün Heykeli Ödülü'nü kazandı.



Ödüller, geçtiğimiz hafta İtalya'nın Floransa şehrinde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Gövde ve dış çizgileri dünyaca ünlü yat tasarımcısı Tanju Kalaycıoğlu, iç tasarımı ise Adam Lay'e ait La Passion, 46 metre boy ve 9 metre eninde. 22.5 milyon euro değerinde. Türkiye'de bugüne kadar üretilmiş çelik gövde üzerine karbon fiber takviyeli kompozit üst binaya sahip olan en büyük motor yat olma özelliği de taşıyor.

Eti Şirketler Grubu ve Sarp Havacılık Lojistik'in de sahibi olan Kanatlı Ailesi tarafından beş yıl önce Antalya Serbest Bölgede 80 metreye kadar kişiye özel süper yat imal etmek amacıyla kurulan Sarp Yachts'ın ilk lüks yatı olan La Passion'un, almış olduğu uluslararası ödüllere bir yenisini daha eklediğini belirten Emre Şandan, şu açıklamalarda bulundu:"Tamamen Türk işçisi ve mühendisi ile mimarının emeğiyle yapılan La Passion isimli yatımız, tasarım aşamasında ve denize indikten sonra aldığı ödüllere, süper yat dünyasının en prestijli olanını da eklemiş oldu. Bu dünya yat sektörünün Oscar'ı olan Neptün Heykeli Ödülü ile ülkemizin süper yat endüstrisinde dünyada ne kadar önemli bir aşama kaydettiğini kanıtlayarak gururumuz oldu"