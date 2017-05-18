Beyonce, Jay Z, Forbes
İŞ-YAŞAM

Beyonce ve Jay Z’nin serveti 1 milyar doları aştı

Forbes dergisi, ABD’li yıldız Beyonce ve rap şarkıcısı eşi Jay Z’nin toplam servetlerinin 1 milyar doları geçtiğini bildirdi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 14:26:51 Güncelleme: 14:38:31 HABERTURK.COM

Forbes dergisinin “En Zengin Hip-Hop Şarkıcıları” listesinde, Jay Z 810 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. İlk sırada ise Sean "Diddy" Combs var.

Derginin “Amerika’nın sıfırdan yükselen en zengin kadını” listesinde de, Beyonce 359 milyon dolarla 46. sırada. Listenin ilk sırasında ise 5.1 milyar dolar servete sahip Little Caesars kurucusu Marian Ilitch bulunuyor.

Jay Z ve Beyonce müzik kariyerleri dışında yatırımlarıyla da servetlerini büyütüyor. Asıl adı Shawn Carter olan Jay Z, son olarak Uber’e yaptığı yatırımla gündeme gelmişti.

Jay Z’nin sahibi olduğu eğlence şirketi Roc Nation da, mart ayında genç startup projelerine yatırım amacıyla Arrive isimli bir girişim başlatmıştı. Ünlü şarkıcı Spotify’a ve Apple’a rakip olan Tidal’ın yüzde 33’lük hissesini ocak ayında 200 milyon dolara satmıştı.
Beyonce’nin ise Ivy Park isimli bir giyim markası ve Parkwood Entertainment isminde bir yönetim şirketi var. 

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
  • Misafir 12 dakika önce
    DİYANETTE GÖREVLİ BUNLAR KUTLU DOĞUM YAPIYORLAR :)))) HAHAHAAHAHA
  • Misafir 13 dakika önce
    bunlar MÜSLÜMAN YAAA ALLAH VERİYORRRRR :)))
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Tüketici güven endeksi arttı
İŞ-YAŞAM

Tüketicinin güveni arttı
Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri
İŞ-YAŞAM

Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri
GİFDER'den girişimci adaylarına destek
İŞ-YAŞAM

GİFDER'den girişimci adaylarına destek
Bülent Tüfenkci'den önemli açıklamalar
İŞ-YAŞAM

İkinci el araçta yeni dönem

ABD, Avrupa'ya laptop yasağından vazgeçti
İŞ-YAŞAM

Son dakika... ABD ve Avrupa'dan 'laptop yasağı' ...
Bizim Toptan’dan avantajlı Ramazan paketleri
İŞ-YAŞAM

Bizim Toptan’dan avantajlı Ramazan paketleri
Her yıl 5 milyon ton evsel atık çöpe gömülüyor
İŞ-YAŞAM

HER YIL 5 MİLYON TONU ÇÖPE GÖMÜLÜYOR
Forbes, iş dünyasında ezber bozan isimler listesini açıkladı
İŞ-YAŞAM

YANLIŞLIKLA ZENGİN OLDULAR, 25 KİŞİLİK LİSTEYE GİRDİLER
Beyonce ve Jay Z’nin serveti 1 milyar doları aştı
İŞ-YAŞAM

1 MİLYAR DOLARLIK ÇİFT
Her yaşın en zengin isimleri
İŞ-YAŞAM

SERVETİNİ BABASINA BORÇLU
Uçakta elektronik yasağının faturası 1 milyar dolar
İŞ-YAŞAM

YASAĞIN FATURASI AÇIKLANDI
Bakan Çelik'ten önemli açıklamalar
İŞ-YAŞAM

BAKAN ÇELİK'TEN 'EKMEK VE KIRMIZI ET' AÇIKLAMASI
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme