Beyonce ve Jay Z’nin serveti 1 milyar doları aştı

Forbes dergisinin “En Zengin Hip-Hop Şarkıcıları” listesinde, Jay Z 810 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. İlk sırada ise Sean "Diddy" Combs var.

Derginin “Amerika’nın sıfırdan yükselen en zengin kadını” listesinde de, Beyonce 359 milyon dolarla 46. sırada. Listenin ilk sırasında ise 5.1 milyar dolar servete sahip Little Caesars kurucusu Marian Ilitch bulunuyor.

Jay Z ve Beyonce müzik kariyerleri dışında yatırımlarıyla da servetlerini büyütüyor. Asıl adı Shawn Carter olan Jay Z, son olarak Uber’e yaptığı yatırımla gündeme gelmişti.

Jay Z’nin sahibi olduğu eğlence şirketi Roc Nation da, mart ayında genç startup projelerine yatırım amacıyla Arrive isimli bir girişim başlatmıştı. Ünlü şarkıcı Spotify’a ve Apple’a rakip olan Tidal’ın yüzde 33’lük hissesini ocak ayında 200 milyon dolara satmıştı.

Beyonce’nin ise Ivy Park isimli bir giyim markası ve Parkwood Entertainment isminde bir yönetim şirketi var.