Fox News, Roger Ailes
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Fox News'in kurucusu Ailes hayatını kaybetti

ABD’nin en etkili haber kanallarından Fox News'ın kurucusu ve eski Başkanı Roger Ailes, cinsel taciz iddiaları nedeniyle şirketten istifa etmesinin üzerinden bir yıl geçmeden hayatını kaybetti 

18 Mayıs 2017 Perşembe, 17:15:11 Güncelleme: 17:26:28 HABERTURK.COM

Muhafazakar eğilimli Fox News kanalını 1996’da kurarak televizyon sektörünün dünyadaki en önemli isimleri arasında yer alan Roger Ailes, 77 yaşında hayatını kaybetti. ABD siyasetinde de etkili olan Fox New’in yıllarca başkanlığını ve CEO’luğunu yapan Ailes, geçen yıl kanalla ilgili cinsel taciz suçlamaları sonrasında aniden istifa kararı almıştı.

Ailesi bir açıklama yaparak ünlü medya patronunun ölümünü doğruladı ancak ölüm nedeni konusunda ayrıntı vermedi.

Cumhuriyetçilere yakınlığıyla bilinen Fox News, Demokratlar ve liberaller tarafından taraflı yayıncılık yapmakla suçlansa da özellikle son yıllarda reytinglerde rakiplerini geride bırakarak birinci sıraya yerleşmiş durumda.

Fox News, cinsel tacizle suçlanan televizyon programcısı Bill O'Reilly’i geçen ay işten çıkarmıştı. Fox News ve çatı şirketi Twenty-First Century Fox'un, beş kadın çalışanın 2002 yılından bu yana O'Reilly hakkındaki cinsel taciz şikayetlerini yasal anlaşma yoluyla çözdüğü belirtilmişti.

Skandal sonrası Fox’un hisseleri yüzde 14 değer kaybetti.

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