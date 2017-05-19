Zeytinlik Kanunu değişiyor

Üretim Reform Paketi ile zeytinlikler, oluşturulacak kurul kararıyla yatırıma açılacak. Zeytinlik Kanunu’nda yapılacak değişiklikle dekar başına en az 15 zeytin ağacının bulunmadığı alanlar zeytinlik olarak kabul edilmeyecek.

Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre bu sahaların yatırıma açılması için kurulacak Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu’nun uygun görüşü ve Tarım Bakanlığı’nın izni gerekecek. Kurulda; Çevre, Tarım, Maliye, Orman bakanlıkları temsilcileri ile ilgili sivil toplum kuruluşları olacak.

HAPİS CEZASI KALKTI

İzinsiz kesenler, ağaç başına 2 bin TL para cezası ödeyecek.

Zeytinlik sahalarda hayvan otlatanlar için 5 bin TL’lik para cezası öngörülürken, mevcut düzenlemedeki 3 aylık hapis cezası kaldırıldı.

‘SANAYİDE SIÇRAMA YAŞANACAK’

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, önceki gün TBMM Genel Kurulu’ndan geçen Üretim Reform Paketi’yle sanayide sıçrama yaşanacağını belirtti.