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Metro istasyonlarındaki banka ATM'leri tekrar yerleştirildi

İstanbul'daki metro istasyonlarında yeni ihaleler nedeniyle 3 ay önce kaldırılan banka ATM'leri tekrar yerleştirilmeye başlandı.

19 Mayıs 2017 Cuma, 11:00:49 Güncelleme: 11:19:26

İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki metro istasyonlarında bulunan bazı banka ATM'leri ocak ayında kaldırılmıştı. Aynı ay çıkılan ihale sonucu nisanda yerine konulması beklenen ATM'ler bir ay gecikmeli olarak yeni düzeniyle istasyonlardaki yerlerini almaya başladı.

Dünya Online'dan Emre Eser'in haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından bu hafta istasyonlara önce kabinler yerleştirildi. Kabinlerin montajının ardından bankamatik cihazlarını yerleştirecek olan diğer birimler gece saatlerinde boş kabinlerin içerisine bankaların ATM cihazlarını koymaya başladı. Cizhazların önümüzdeki önümüzdeki haftadan itibaren kullanıma açılaması bekleniyor.

Önceki halinde istasyonların farklı noktalarında düzensiz biçimde konumlandırılan para çekme cihazları yeni düzeninde tek bir noktada ve hepsi bir arada olarak kullanıma sunulacak. Ayrıca, bazı duraklardaki bankalar değişirken bazı duraklarda bulunan banka sayısı da arttı.

İHALE SÜRECİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki olan Metro AŞ’nin açtığı ATM parkuru ihalesi için Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi, Halkbank, Akbank arasında kıyasıya bir rekabet yaşanmıştı. Metro AŞ, ihale yapılan güzergahı 5’e böldü. Ana arter duraklarla yolcu sayısı az olan durakları birlikte birer paket haline getirilerek bankacılar tarafından ‘dengeli’ dağılım olarak değerlendirilen bir sistemle sunuldu. İhale açık artırma usulüyle yapılınca fiyatta 3 sene önceki bedellerin 2 katına ulaşılan duraklar oldu. En çok kıran kırana fiyat rekabetinin yaşandığı durak unvanı ise Marmaray ile de birleşen Yenikapı. Bankacılar, genel olarak Avrupa Yakası'ndaki rakamların Anadolu Yakası'ndan daha yüksek seviyelere çıktığını kaydetti. Anadolu Yakası'nda ise en gözde hat Kadıköy- Kartal. Verilen bilgiye göre en düşük kiralama fiyatı 180 bin TL/yıl, en yüksek fiyat 650 bin TL/yıl oldu.

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