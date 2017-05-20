100 milyar dolarlık teknoloji fonu Vision Fund yola çıkıyor

Japonya’nın en zengin kişisi olan SoftBank Group’un Başkanı Masayoshi Son’un, bir süredir üzerinde çalıştığı 100 milyar dolarlık teknoloji fonu Vision Fund’u Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a düzenlediği gezide resmen hayata geçirmesi bekleniyor.

haberturk.com’un Reuters’a dayanarak derlediği habere göre, geçen yıl ekim ayında kurulan, dünya çapında yeni teknoloji araştırmalarına olanak sağlayacak ve 100 milyar dolarlık yatırıma ulaşmayı hedefleyen Vision Fund bugün yola çıkacak. SoftBank ve Suudi Arabistan’ın ortak olarak oluşturduğu fona 5 yıl içinde Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’nun 45 milyar dolar, SoftBank'in de 25 milyar dolar yatırım yapması bekleniyor.

TEKNOLOJİ DEVLERİ DESTEKLİYOR

ABD'li teknoloji devi Apple, bu yılın başında "Vision Fund"a 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklamıştı. Apple'dan yapılan açıklamada, şirketin Softbank'le yıllardır çalıştığı hatırlatarak, "Oluşturulan fonun, Apple için stratejik öneme sahip teknolojik gelişmeleri hızlandıracağına inanıyoruz" denilmişti.

Son olarak da Japon elektronik devi Sharp, fona 1 milyar yatıracağını duyurdu.

Vision Fund'a yatırım yapan firmalar arasında dünya genelinde faaliyet gösteren Oracle, Foxconn ve Qualcomm şirketleri bulunuyor.