TUSKON
İŞ-YAŞAM

TUSKON iddianamesinde önemli gelişme

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan TUSKON iddianamesi savcılığa iade edildi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:42:48 Güncelleme: 13:43:13

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ve aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON Başkanı Rızanur Meral ve TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de bulunduğu 3'ü firari, 30'u tutuklu 86 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle savcılığa iade etti.

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