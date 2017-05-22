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Bakanlıktan domates ihracatı açıklaması

Irak'ın tüm dünyadan domates ithalatını yasakladığı haberlerine üzerine Ekonomi Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Ekonomi Bakanlığı, söz konusu kararın Irak tarafından her yıl Mayıs ayında mutat olarak alındığını ve Türkiye'nin ihracatını etkilemeyeceğini duyurdu.

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:05:29 Güncelleme: 17:28:53

Ekonomi Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle: 

"Mevsimsel üretimin yeterli olması hasebiyle, Irak Merkezi Yönetimince domates ithalatına her yıl Mayıs ayı içerisinde tüm ülkelere yönelik kısıtlama getirilmektedir.

Söz konusu üründe en önemli ihraç pazarlarımızdan olan Irak'ın mutat uygulamasının, bu ülkeye olan domates ihracatımızı sekteye uğratması/kısıtlaması mevzu bahis değildir.

2016 yılında 12 Mayıs olarak uygulanan söz konusu kısıtlamanın başlangıç tarihi, 2017 yılı için 21 Mayıs olarak belirlenmiş olup, Irak'ın kuzeyine yönelik yapılan sevkiyatların kapsam dışı olduğu söz konusu uygulama yerel üretim mevsiminin sona ermesiyle her sene kaldırılmaktadır.

Ülkemizde 2015 yılında 541 bin tonluk domates ihracatına karşılık 365,2 milyon dolarlık döviz girdisi elde edilmiştir. 2016 yılında ise Rusya Federasyonu tarafından uygulanan ithalat yasağı nedeniyle domates ihracatımız miktar bazında yüzde 10 düşüşle 486 bin ton, değer bazında yüzde 35 düşüşle 239,8 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Tamamına yakını sera üretim döneminde gerçekleştirilen domates ihracatımızda; 2015 yılında 11 milyon dolar ile miktar bazında yaklaşık yüzde 6 olan Irak'ın payı, 2016 yılında gerçekleştirilen 32,4 milyon dolarlık ihracat ile yaklaşık yüzde 18'e yükselmiştir."

 

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