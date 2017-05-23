Associated Press ajansı ve anket şirketi Equilar’ın düzenlediği araştırmaya göre, ABD’de CEO’ların ortalama maaşı son beş yılda yaklaşık yüzde 20 arttı. Normal bir maaşlı çalışanın aldığı ücrette yaşanan artış ise yüzde 10’da kaldı.

Aylık ücretlerin yanı sıra tazminat ve ikramiyeleri de kapsayan CEO maaşları 2013’ten bu yana en hızlı artışı göstererek son bir yılda yüzde 8.5 yükseldi. Hissedarların yöneticilerin maaşlarından şikayet ettiği bazı şirketlerde ise tazminat miktarlarının düşük olması nedeniyle CEO maaşlarında da düşüş yaşandı.

Yatırım şirketi AFL-CIO Direktörü Heather Slavkin Corzo, araştırma sonuçlarına göre, ABD’deki büyük şirketlerde çalışan ortalama bir CEO’nun normal bir çalışandan 347 kat daha fazla maaş aldığına dikkat çekti.

Araştırmaya göre ABD’nin en çok kazanan 5 CEO’su şöyle:

1. Ülkenin en büyük kablolu televizyon operatörü Charter Communications’ın CEO’su Thomas Rutledge. Aldığı toplam maaş 98 milyon doları buluyor.

2. CBS kanalının CEO’su Leslie Moonves, 69 milyon dolarla ikinci sırada.

3. Walt Disney CEO’su Robert Iger’ın geçen yıl kazandığı para 41 milyon dolar.

4. Discovery Communications CEO’su David Zaslav’ın yıllık maaşı 37 milyon dolar.

5. Video oyun şirketi Activision Blizzard CEO’su Robert Kotick, bazı hissedarların maaşıyla ilgili rahatsızlığı sonucu yapılan kesintilere rağmen 33 milyon dolar kazanarak ilk beşe girmeyi başardı.