Arçelik Hindistan
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Arçelik, Hindistan’da üretim ve satış yapacak

Hindistan’ın köklü şirketlerinden Tata Grubu bünyesindeki Voltas ve Arçelik AŞ arasında, Hindistan’da üretim ve satış yapacak şirket kurulması için, ortaklık anlaşması imzalandı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 02:30:39 Güncelleme: 02:37:00

Koç Holding ve Tata, Hindistan’da ortak şirket kurdu. Hindistan’ın köklü şirketlerinden Tata Grubu bünyesindeki Voltas ve Arçelik AŞ arasında, Hindistan’da üretim ve satış yapacak şirket kurulması için, ortaklık anlaşması imzalandı. 100 milyon dolar sermaye ile kurulacak şirkette Arçelik’in bağlı ortaklığı Ardutch B.V.’nin ve Voltas’ın yüzde 49 payı bulunacak. Gazete Habertürk'ün haberine göre Koç Holding ve Tata Investment Corporation Ltd. ise yüzde 1’er hisse ile ortaklıkta yer alacak.

ÜRETİME BUZDOLABI İLE BAŞLAYACAK

Şirket Hindistan pazarına yönelik Voltas- Beko markası ile buzdolabı üretimi ve satışının yanı sıra, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kurutucu, mikrodalga ve diğer beyaz eşya satışı konusunda faaliyet gösterecek. Ortaklık anlaşması kapsamında ilk yıl içinde Hindistan’da kurulacak fabrikada buzdolabı üretilecek. Fabrika kurulana kadar Arçelik fabrikalarından tedarik edilen ürünlerin satışını yapacak olan şirkette dördüncü yılından itibaren klima üretimi de değerlendirilecek.

İmza törenine Voltas Ltd. Genel Müdürü Sanjay Johri, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, Tata Investment Corporation Ltd. Başkanı N. N. Tata, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Tata Yönetim Kurulu Üyesi ve Voltas Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Ishaat Hussain katıldı.

 

 

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