Anadolu Isuzu daha önce Haziran ayı sonuna kadar süreceğini açıkladığı çalışma süresi azaltma uygulamasına bu ay sonunda son vereceğini açıkladı.
Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre haftalık çalışma süresinin iki gün kısaltılarak üretimin azaltılması
uygulamasına piyasa koşullarının kısmen düzelmesi nedeniyle son verilecek.
Ticari araç üreten Anadolu Isuzu 4 Nisan'da çalışma süresini yaklaşık üç ay süreyle kısalttığını, bu nedenle üretimin yüzde 5 düşmesinin öngörüldüğünü belirtmişti.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 2
-
Misafirsen daha coook beklersin avucunu yala00
-
MisafirEn çok ovundukleri istikrar dedikleri şey 15 senedir tek başına iktidar ekonomi yer bir akılları fikirleri Atatürk düşmanlığı yapmak sonu geldi akp çöküşe geçti şimdi bu yönetimle sahada geriye gidecek rantcilara artık kimse inanmıyor00
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER