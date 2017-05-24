Anadolu İsuzu
İŞ-YAŞAM

Anadolu Isuzu'dan önemli karar

Anadolu Isuzu, piyasa koşullarının kısmen düzelmesi nedeniyle çalışma süresini azaltma uygulamasını erken sonlandıracak

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:13:02 Güncelleme: 09:44:59 Reuters

Anadolu Isuzu daha önce Haziran ayı sonuna kadar süreceğini açıkladığı çalışma süresi azaltma uygulamasına bu ay sonunda son vereceğini açıkladı.

Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre haftalık çalışma süresinin iki gün kısaltılarak üretimin azaltılması
uygulamasına piyasa koşullarının kısmen düzelmesi nedeniyle son verilecek.

Ticari araç üreten Anadolu Isuzu 4 Nisan'da çalışma süresini yaklaşık üç ay süreyle kısalttığını, bu nedenle üretimin yüzde 5 düşmesinin öngörüldüğünü belirtmişti.

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2000
YORUMLAR 2
  • Misafir
    sen daha coook beklersin avucunu yala
  • Misafir
    En çok ovundukleri istikrar dedikleri şey 15 senedir tek başına iktidar ekonomi yer bir akılları fikirleri Atatürk düşmanlığı yapmak sonu geldi akp çöküşe geçti şimdi bu yönetimle sahada geriye gidecek rantcilara artık kimse inanmıyor
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