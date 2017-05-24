Manda sayısı 7 yılda 150 bine çıktı

Balıkesir Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hakkı Peltek, Balıkesir'de manda sayısının bir dönem 750 adete kadar düşmesi dolayısı ile 2010 yılında Balıkesir Manda Yetiştiriciler Birliğini kurduklarını belirtti. Devletin de manda yetiştiriciliğine teşvik vermesi ile birlikte Balıkesir genelinde 750 olan manda sayısı 2016 yılında 3 bine çıkarken, Türkiye genelinde 2010'da 80 bin olan manda sayısı 2017'de 150 bine ulaştı.



Manda Yetiştiriciler Birliği Başkanı Peltek, "Balıkesir'de manda besleyen 5 köyümüz var. Halalca, Karamanköy, Balıklı, Yakupköy ve Ayşebacı kırsal mahallerimizde manda sütü üretimi yapılıyor. Burada üretilen sütten kaymak, yoğurt ve peynir üretiliyor. Bu 5 köyde 3 bin mandadan günlük 5 ton manda sütü üretiliyor. Bu sütleri üreticilerimiz kaymak, yoğurt, peynir veya tüketiciye çiğ süt olarak satıyorlar. En büyük sorunlarımızdan biri de manda sütüne süt sanayicisinin ilgi göstermemesi. Manda sütü üreticileri elde ettikleri sütü perakende veya sipariş olarak istenilen kaymak, yoğurt veya çiğ süt olarak pazarlıyorlar" şeklinde ifade etti.

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Meralardan alınan ücretlerin kendilerini üzdüğünü kaydeden Başkan Peltek, "Çiftçi Malları Koruma Derneği'nin manda üreticisinden aldığı mera ücretleri sebebiyle üreticilerimiz mağdur. Koruma derneğinden mera ücretlerini kaldırması için müracaatta bulunduk. İnşallah olumlu cevap bekliyoruz. Ayrıca meralarda manda, sığır, inek ve koyunlarda otladığı için mera meselemiz var. Mandayı hayvan damlarında beslenmesi mümkün değil. Mandaların meralarda otlaması sulak veya bataklık alanlarda serinlemesi gerekiyor. Mandanın derisi kalın olduğu için terleme yapamıyor" dedi.Manda sütünün çok lezzetli olduğunu söyleyen Başkan Peltek, "Mandacılık yapmak çok zor. Mandacılık destekleme teşvik pirimi olarak, devlet düve başına 350 lira veriyor. Mandacılık teşviki almak için beş baş manda olması gerekiyor. Bu teşviki almak için düveye şap, çiçek ve burasalla aşılarının yaptırılması gerekiyor. Bakanlık bu işlemleri yerine getiren manda üreticisine 350 lira teşviki veriyor. Merada otlayan mandalar temiz taze ot, kekik gibi otlarla beslendiği için eti de, sütü de, yoğurdu da çok lezzetli" dedi.