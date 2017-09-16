Ağrı'da arı sütünün kilosu 3 bin liradan satılıyor

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Arı sütünün onlarca hastalığa faydalı olduğunu vurgulayan Altın, "Biz köyümüzde uzun bir süredir arıcılık faaliyetleri ile uğraşıyoruz. Ballarımızı hem iş yerimizde hem de sipariş üzerine Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyoruz.