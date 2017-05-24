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Çin ve Rusya ortak uçak üretecek

Çin ve Rusya, Boeing ve Airbus'a rakip olacak uçak üretmek amacıyla ortak şirket kurdu

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:41:07 Güncelleme: 11:43:58 HABERTURK.COM

Çin devlet şirketi Commercial Aircraft Co. (COMAC) ve Rusya'da devlete bağlı United Aircraft Corp., China-Russia Commercial Aircraft Corporation Ltd. (Çin-Rusya Ticari Uçak Şirketi) ismiyle ortak bir şirket kurdu.

İki ülke, yarı yarıya ortak oldukları şirket aracılığıyla ABD’nin Boeing ve Avrupa’nın Airbus firmalarına rakip olacak geniş gövdeli uçak geliştirmeyi hedefliyor. Projenin 13-20 milyar dolara mal olacağı belirtiliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in geçen yıl uçak üretimi için anlaşmaya vardığı kaydedildi. Boeing'in 787 ve Airbus'ın A350 modeline rakip olacak 280 koltuk kapasiteli uçak için 3 yıllık ön çalışma yapıldığı ve üretimin 10 yıl içinde tamamlanmasının planlandığı açıklandı.

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