Müzayede evi Sotheby’s, Neil Armstrong’un Ay'a ayak basmasının 48. yıldönümü olan 20 Temmuz’da Ay tozunu açık artırmada satışa çıkaracak. Apollo 11 uzay aracı ile Ay’a ayak basan ilk insan olan Neil Armstrong’un getirdiği “Ay Örneği Geri Dönüş Paketi”nin "paha biçilemez bir eser" olduğu ve 4 milyon dolara satılabileceği belirtiliyor.

Açık artırmada Ay tozuyla beraber astronot Buzz Aldrin’in Ay’daki imzalı bir fotoğrafı da satışa sunulacak.

Sotheby's, internette yaptığı açıklamada, “Satışın en önemli parçası, en önemli uzay keşiflerinden birinde, Neil Armstrong tarafından Dünya’ya getirilen ay yüzeyinden elde edilen ilk örnekler olacak” denildi. Açıklamada, Ay tozunun açık arttırmayla satılacak en nadide şeylerden biri olduğu ifade edildi.

Armstrong, Ay tozunu incelenmesi için bilim insanlarına teslim etmiş ancak paket yıllarca unutulmuştu. Daha sonra paket yanlışlıkla açık artırmada 995 dolara satılmıştı. Ancak NASA’nın hayatı fark etmesi üzerine Ay Tozu, aylar süren mahkemenin ardından yeniden NASA’ya teslim edilmişti.

NASA, açık artırmadan elde edilecek geliri vakıf ve burs programları için harcayacak.

ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaş'ın en önemli cephelerinden biri olan uzay yarışında, Apollo 11’in 1969'da Ay’a ulaşması ABD'yi SSCB'ye karşı bir adım öne geçirmişti.