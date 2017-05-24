Norveç Merkez bankası, yeni banknot
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Norveç Merkez Bankası, yeni banknot için klip çekti

Norveç, dünyanın en büyük ikinci deniz ürünleri ihracatçısı olan ülkenin 200 kronluk yeni parasında morina balığı resmi kullandı. Merkez Bankası yeni para için bir de klip çekti

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:40:10 Güncelleme: 16:55:33 HABERTURK.COM

Norveç Merkez Bankası’nın bastığı 200 kronluk yeni banknotta, ülkenin sembollerinden biri olan morina balığı resmi var. Merkez Bankası ayrıca yeni paranın tanıtımı için bir parodi grubunun şarkı söylediği klip de çekti.

Klipte yerel komedi grubu, balıkçı kostümleriyle “Morina balığı geliyor II – morina kron şimdi” isimli şarkıyı söylüyor. Norveç Bankası’ndan bir sözcü, şarkının sözlerinin Norveç kültürüne özgü öğeler taşıdığını belirtti.

Norveç dünyanın en büyük ikinci deniz ürünleri ihracatçısı konumunda.

 

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