Norveç Merkez Bankası, yeni banknot için klip çekti

Norveç Merkez Bankası’nın bastığı 200 kronluk yeni banknotta, ülkenin sembollerinden biri olan morina balığı resmi var. Merkez Bankası ayrıca yeni paranın tanıtımı için bir parodi grubunun şarkı söylediği klip de çekti.

Klipte yerel komedi grubu, balıkçı kostümleriyle “Morina balığı geliyor II – morina kron şimdi” isimli şarkıyı söylüyor. Norveç Bankası’ndan bir sözcü, şarkının sözlerinin Norveç kültürüne özgü öğeler taşıdığını belirtti.

Norveç dünyanın en büyük ikinci deniz ürünleri ihracatçısı konumunda.