Jack Daniels'ın sahibi, 22 milyar dolarlık teklifi reddetti

CNBC’nin haberine göre Svedka Vodka ve Corona markalarının sahibi Constellation Brands, Jack Daniels’ın bağlı olduğu Brown-Forman’ı satın almak için 22.4 milyar dolar teklifte bulundu. Brown-Forman ise teklifi reddetti ve yönetim kurulunu teklifin şartları konusunda bilgilendireceğini duyurmakla yetindi.

İki şirket arasında herhangi bir görüşme yürütülmediğini belirtirken, Constellation’ın satın alma konusunda ısrarcı olduğu ve fiyatı arttırabileceği açıklandı.

1870’te kurulan, alkollü içecek ve şarap alanında ABD’nin en büyük şirketleri arasında yer alan Brown-Forman’ın hisselerinin üçte ikisinden fazlası, şirketin kurucusu olan Brown ailesine ait. Aile daha önce şirketi satmayı düşünmediğini açıklamıştı.

Ancak şirketin satışları son dönemde giderek azalıyor. Son kararın ardından da şirketin hisseleri yüzde 5 düştü.