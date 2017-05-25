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23 milyon ABD’li sigortasız kalabilir

Beyaz Saray ve Cumhuriyetçi Parti’nin "Obamacare"in yerine getirmek istediği yeni sağlık sigortası sisteminin 23 milyon ABD’linin daha sigortasız kalmasına yol açabileceği bildirildi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 10:02:54 Güncelleme: 10:11:22 AA

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), Cumhuriyetçilerin "Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası" (AHCA) tasarısının son versiyonuna yönelik analiz raporunu yayınladı.

Raporda, eski Başkan Barack Obama'nın imzasını taşıyan "Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası" ya da halk arasındaki adıyla "Obamacare"in iptalini hedefleyen AHCA'nın, ülkedeki sigortasız birey sayısını 2018 yılı itibarıyla 14 milyon ve 2026 itibarıyla 23 milyon daha artırabileceği belirtildi.

Mevcut sistem çerçevesinde 2026 itibarıyla 23 milyon Amerikalının sigortasız kalacağını tahmin eden CBO'nun projeksiyonları, AHCA'nin yasalaşması halinde bu sayının 51 milyona yükseleceğine işaret ediyor.

AHCA'nin ABD Temsilciler Meclisi’nden geçmesini sağlayan söz konusu değişiklik, eyaletlere Obamacare'in getirdiği kısıtlamalardan muaf tutulma imkanı tanıyor.

Sigorta şirketlerinin önceden hastalığı olanlardan ve yaşlılardan daha fazla poliçe ücreti alması mümkün kılacak bu değişiklik, ayrıca şirketlerin Obamacare kapsamında sigorta poliçelerine dahil olan hamilelik ve doğum gibi hizmetler için ekstra ücret talep edebilmesini destekliyor.

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