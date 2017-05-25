Yatırım teşvik belgeleri listesi bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 12 milyar 243 milyon 74 bin 706 lira olarak hesaplandı.



İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, belgelerin sektörel dağılımına bakıldığında ise; tarım sektöründe 13, madencilik sektöründe 14, imalat sektöründe 227, enerji sektöründe 234, hizmet sektöründe 176 firmaya çeşitli vergi istisnaları tanıyan yatırım teşvik belgeleri verildi.

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