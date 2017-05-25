Türkiye Haller Federasyonu Başkanı
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Ramazan öncesi sebze meyve fiyatları düşüyor

Türkiye Haller Federasyonu Başkan Vekili Orhan Doğan, mevsimsel olarak sebze ve meyve ürünlerinde bolluk yaşandığını, ramazan ayında genel olarak fiyatların ucuz olacağını söyledi. Doğan, "Nisan ayının zam şampiyonu domatesin toptan kilosu 50 kuruşa geriledi" dedi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 12:03:51 Güncelleme: 12:05:38 AA

Türkiye Haller Federasyonu Başkan Vekili Orhan Doğan, yaptığı açıklamada kış sezonunun sona ermesi ve bazı ürünlerde ihracatın düşmesiyle ürün bolluğu yaşandığını, bunun ramazan öncesi fiyatları aşağı çektiğini dile getirdi.

Birkaç hafta önce fiyatıyla tartışma konusu olan domatesin İzmir Sebze ve Meyve Toptancı Hal'indeki toptan fiyatının 50 kuruş ila 1 lira arasına kadar düştüğüne dikkati çeken Doğan, şöyle konuştu:

"İhracatın yavaşlaması nedeniyle tüm ürünler iç piyasaya giriyor. Üretim fazla, talep de az olunca fiyatlar düşüyor. Nisan ayının zam şampiyonu domatesin toptan kilosu 50 kuruşa geriledi. Fiyatların daha fazla düşeceğini düşünmüyorum. Toptan fiyatlarda yaşanan düşüşün bir iki gün içinde tüketiciye yansıyacağını tahmin ediyoruz. Vatandaşın sebze ve meyvede ucuz fiyatlarla rahat bir ramazan ayı geçireceğine inanıyorum"

"KAR SINIRI GETİRİLMELİ"

Doğan, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili tarladan tüketiciye giden yolculukta fiyatların katlanarak arttığı eleştirilerine dikkati çekerek bu zincirde komisyoncuların "günah keçisi ilan edildiğini" savundu.

Komisyoncuların kar oranlarının yüzde 3 ile 8 arası olarak kanunla belirlendiğini ifade eden Doğan, "Serbest piyasa ekonomisi olduğu için 'herkes ürünü istediği fiyata satar' anlayışı var. '1 liraya alındı 5 liraya satıldı' bu algıyı yok etmek için sebze meyvenin perakende satışına kar sınırı getirilmeli. Kar oranı kanunla belirlenmeli. Türkiye'de sebze ve meyvelerde kayıp kaçak yüzde 50. Böyle bir düzenleme yapılırsa kayıt dışılık yüzde 5 ila 10'a iner, tüketici ve üreticinin hakları düzenlenir" dedi.

Ramazan ayının başlamasına günler kala İzmir Sebze ve Meyve Toptancı Hal'inde elma 2 - 3.5 lira, portakal 1.50 - 2 lira, limon 3 - 3.50 lira, çilek 2.5 - 3.5 lira, salkım domates 1.5 - 2 lira, biber 70 - 80 kuruş, kabak 80 kuruş - 1 lira, patlıcan 1.3 - 1.5 lira, kiraz 3 - 7 lira, erik 2 - 6 lira, soğan 40 - 70 kuruş, patates 70 kuruş -1 lira, karpuz ve kavun ise 1.50 - 2 lira arasında toptan satışa sunuluyor.

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