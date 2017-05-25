TSE ile TOBB standardizasyon için iş birliği protokolü imzaladı

TOBB'da gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Türkiye ekonomisinin büyümesi için sanayi sektörünün önemine vurgu yaptı.



Çelik, "Hepiniz bunun içerisindesiniz. Ülke için çalışıyoruz. İhraç ettiğimiz ürünlerin yüzde 95 oranında sanayi mamulleri olması dahi sanayinin ülke ekonomisindeki işgal ettiği pozisyonu gözler önüne sermektedir. Sanayi üretimimizin nitelik ve nicelik olarak, ulaşacağı seviye Türkiye ekonomisinin çıkacağı zirveyi tayin edecektir. Sanayi sektörüne daha yüksek bir rekabet gücü kazandırmak, Türkiye'nin en önemli hedeflerinden birisidir. Bugün imzalayacağımız bu protokol çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

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