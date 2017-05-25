TSE ile TOBB standardizasyon için iş birliği protokolü imzaladı

TOBB'da gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Türkiye ekonomisinin büyümesi için sanayi sektörünün önemine vurgu yaptı.
Çelik, "Hepiniz bunun içerisindesiniz. Ülke için çalışıyoruz. İhraç ettiğimiz ürünlerin yüzde 95 oranında sanayi mamulleri olması dahi sanayinin ülke ekonomisindeki işgal ettiği pozisyonu gözler önüne sermektedir. Sanayi üretimimizin nitelik ve nicelik olarak, ulaşacağı seviye Türkiye ekonomisinin çıkacağı zirveyi tayin edecektir. Sanayi sektörüne daha yüksek bir rekabet gücü kazandırmak, Türkiye'nin en önemli hedeflerinden birisidir. Bugün imzalayacağımız bu protokol çok önemlidir" ifadelerini kullandı.
"ULUSLARARASI STANDARTLARIN ÜZERİNDE ÜRETİM YAPIYORUZ"
Türk Standardları Enstitüsü ( TSE) Başkanı Sebahittin Korkmaz, uluslararası standartların üzerinde üretim yapılmasının gerektiğine vurgu yaparak, "Biz uluslararası standartlara uygun hizmet üretmek istemiyoruz. Biz uluslararası standartların üzerinde üretim yapmak zorundayız. Araba alıyoruz. 'Bu modelin standardı bu.' Bir bakın standardın üzerinde aksesuar ilavelerinin maliyetine baktığınız da arabanın maliyetinin yüzde 35-40'ına ulaşıyor. Öyleyse esas para orada kazanılıyor. Biz uluslararası standartlarda üretim ve hizmet üretmek durumunda değiliz. Uluslararası standartların üzerinde üretim yapma durumundayız" şeklinde konuştu.
Konuşması sırasında Korkmaz, TOBB gibi kurumsallaşmış tüketici organizasyonlarına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Uluslararası arenaya beraber yürürsek ve ulusal arenada da beraber hareket edersek, ekonomik ve ticari hayatın kalite alt yapısını tam anlamıyla geliştirebilir ve inşa edebiliriz" ifadelerini kullandı.
TOBB OLARAK ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK
TSE ile sürekli olarak iş birliği içinde çalıştıklarını belirten TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Karakuş, "Bu çalışma ile birlikte bağlarımızı daha da güçlendirmiş olacağız. Burada çok önemli bir işin başlangıcını yapıyoruz. Şimdiye kadar TSE tarafından yürütülen çalışmayı özel sektörün tecrübelerinden daha çok yararlanmak için çalışmaya başlıyoruz" dedi.
Uluslararası ajansların ürün standardizasyonu için komite oluşturduklarını kaydeden Karakuş, "Bu komite ise birçok ülkenin sandalyesi var bu komitede. Fransa, Almanya, İtalya gibi birçok ülkeler var. Aslında bizimde bu komitelerde sandalyemiz var ama Fransa, Almanya, İtalya gibi diğer birçok ülkenin sanayicisi, tüccarı konunun önemli olduğunu düşünerek bu sandalyeleri boş bırakmamış doldurmuşlar. Bizim sandalyelerimizin birçoğu şuanda boş, birileri bizim yerimize standartlar belirlemiş, onlar ne yazarsa yapmak zorunda kalmışız. Hatta zaman zaman belirtilen standartlarda üretim yapamamış ve bazı pazarlara girmekte zorluk yaşamışız. Bu noktada standardizasyon faaliyetlerine katılım müthiş bir öneme sahip oluyor. Biz artık bu komitelerdeki yerimizi almalıyız. Eğer dünyada ilk 10 ekonomi içerisinde girmek istiyorsak, 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak istiyorsak, mutlaka bu komitelerle çalışmalara başlamak zorundayız. Türk sanayisini buralarda temsil etmeliyiz. TOBB olarak elimizi taşın altına koyduk" değerlendirmesinde bulundu.
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