IKEA'nın CEO'su istifa etti

IKEA’nın 2013’ten bu yana CEO’su olan Peter Agnefjall, yayınladığı açıklamada istifa edeceğini duyurdu ve yeni bir maceraya atılmadan önce ailesiyle vakit geçirmek istediğini söyledi. Agnefjall, “Bir noktada bırakmanız gerekiyor. Yılın neredeyse 365 günü çalıştım. Günde 15-16 saat mesai yaptım. Görevi Jesper’a bırakmak gayet iyi geliyor” ifadesini kullandı.

IKEA’nın Tedarik ve Ürün Geliştirme Müdürü Jesper Brodin, 1 Eylül’den itibaren CEO’luk görevini devralacak. IKEA Yönetim Kurulu Başkanı Lars-johan Jarnheimer, ''Jesper kendi tarzını yansıtacak olsa da stratejik olarak şirkette bir değişim yaşanmayacak'' dedi.