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Ramazan öncesi hurma fiyatları artıyor

Ramazan öncesinde tezgahlardaki yerini alan hurmanın fiyatı, sıcak hava nedeniyle mahsulün azalması ve dolar kurundaki hareketlilik sebebiyle bu yıl yüzde 8-10 arttı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 14:41:30 Güncelleme: 14:44:43 AA

Hurma ticareti yapan Kenan Kula yaptığı açıklamada, hurma stoklarının ramazandan aylar önce hazırlanmaya başlandığını belirtti. Kula, şu açıklamalarda bulundu:

"Ramazandan önce dolar kuru düştü ancak bu, fiyatlara yansımayacak çünkü ürünlerimizi önceden dolar kuru 3,80-3,90 seviyesindeyken stokladık. Kurdaki artış nedeniyle bazı hurma fiyatları da geçen yıla oranla yüzde 8-10 arttı. Suudi Arabistan'da "hurma sıcakları"nın yaşandığı Temmuz-Ağustos aylarında genellikle hava sıcaklığı 50-55 derecelerde seyrediyor. O iklimde çok verimli ve kaliteli ürün alınıyor. Geçen yıl ise ülkede sıcaklık 60-62 dereceye ulaştı ve hurmalar dalında yandı. Suudi Arabistan'da şu anda perakende satış için yeterince hurma yok. Medine'ye umre için gidenlerin sayısı ve hurma tüketimi de artınca tedarik sorunu yaşamaya başladık"

10 LİRADAN 120 LİRAYA KADAR HURMA VAR

Hurma çeşitleri ve fiyatları hakkında bilgi veren Kula, Acve'nin kilogramının 100-120 lira, Amber cinsi, bademli ve çikolatalıların 60 lira, Mecdul'un 55-58-60 lira, Mebrum'un 40-45-50 lira, Sugi'nin 45-50 lira, Safavi ve Baklava cinsinin 45 lira, Hudri ve yaş hurmanın 40 lira, Meşruk, Zaviye, Rabia'nın 30 lira ve Irak hurmasının 10 liradan satıldığını kaydetti.
Kula, hurmaların çoğunluğunun Suudi Arabistan'dan, kalan kısmının ise Irak ve İran'dan geldiğini anlattı.

Daha önce hurmadan 12 çeşit ürün imal ettiklerini belirten Kula, bu yıl ham madde sıkıntısı nedeniyle hurmanın sadece şekerini, pekmezini, kahvesini, pastasını, polenini ve dondurmasını üretebildiklerini söyledi. Kula, yakında hurmanın sucuğunu, batırmasını ve cezeryesini de satışa sunacaklarını belirterek, hurma tedarik ettikçe yan ürünler geliştirmeye ve üretmeye devam edeceklerini bildirdi.

İftar vaktinde her cins hurmanın tüketilebileceğini dile getiren Kula, sahurda ise besin değeri ve lif açısından zengin Mecdul hurmasının yenilmesini önerdi. Şeker hastaları, diyet yapanlar ya da tatlı sevmeyenler için de şeker yoğunluğu düşük olan Sugi ve Safavi hurmalarını tavsiye eden Kula, ramazanın yaza gelmesi sebebiyle buzlu hurma olarak da bilinen yaş hurmanın rahatlıkla tüketilebileceğini kaydetti.

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