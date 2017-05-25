Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: Türkiye'deki suların yarısı kayıp-kaçak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, istatistiklerde yüzde 35 olarak görünen Türkiye'deki kayıp-kaçak su oranının tespitlerine göre yüzde 50-55 civarında olduğunu belirterek "Bu gerçekten çok korkunç bir şey." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Eroğlu, ATO Congresium'da düzenlenen "3. Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Forumu"na katıldı.

Bakanlığın su kaçaklarını önlemek için yaptığı çalışmaları anlatan Eroğlu, su şebekelerinin yenilenmesi gerektiğini aktardı. Su zengini olmayan Türkiye'de suyun tek elden ve çok iyi yönetildiğini ifade eden Eroğlu, "Daha dün akşam bütün Türkiye'de 'Şehirlerin su durumu nasıl, herhangi bir kritik durum var mı?' diye baktım. Birkaç ilde su sıkıntısı olma ihtimali var, buna karşı hangi tedbirlerin alınması gerektiğini belirledim." dedi.

Hastalıkların bir kısmının sudan bulaştığını anımsatan Eroğlu, sağlıklı su temin edilmesinin önemine değindi.

Su kaçakları konusuna ilişkin de açıklama yapan Eroğlu, "Türkiye'de her ne kadar istatistiklerde yüzde 35 olarak gözüküyor olsa da şu anda bizim tespitlerimize göre en az yüzde 50-55 civarında kayıp-kaçak su var. Bu gerçekten çok korkunç bir şey." diye konuştu.

"SUYUN İDARELİ KULLANILMASI VE AKILLICA YÖNETİLMESİ GEREKİYOR"

Kullanılabilir tatlı su oranının fazla olmaması nedeniyle suyun idareli kullanılması ve akıllıca yönetilmesi gerektiğine işaret eden Eroğlu, vatandaşa en temiz, en kullanılabilir suyu vermenin, foruma katılan herkesin boynunun borcu olduğunu vurguladı.

Bakan Eroğlu, suyun planlamasının en kötü şartları da dikkate alarak yapılması gerektiğine dikkati çekerek "Büyük şehirlerde bir kaynağa bağlı olmak doğru değil, yedek kaynakları da devreye sokmamız gerekir. İstanbul'da bugün su akıyorsa yedeğinin yedeğini planladığımız içindir. Kısa süreli çözümleri terk edin. 30-40 yıl sonrasını düşünerek çalışmaları yapmak gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Kazısız boru döşeme teknolojilerden istifade edilmesi gerektiğini belirten Eroğlu, bunun ekonomik, trafik sorununa yol açmayan, insanları rahatsız etmeyen bir yöntem olduğunu anlattı.

Foruma katılan imalatçılara seslenen Eroğlu, en ileri teknolojileri kullanarak üretim yapmaları gerektiğini kaydetti.

Forumda Su Yönetimi Genel Müdürü Cumali Kınacı, Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği (AKATED) Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Torun da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Eroğlu, beraberindekilerle altyapı teçhizatlarının ve belediyelerin suyla ilgili birimlerinin stantlarını gezdi.