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Tatil için ailesi ve yakınlarıyla bir süredir Bodrum ilçesinde bulunan Suudi prens Suud, tatilini bisiklete binerek, doğa yürüyüşü yaparak ve Bodrum sokaklarında gezerek geçiriyor. Daha önceki yıllarda da Bodrum ilçesine gelen ve ilçeyi çok beğendiği öğrenilen Suud, Bodrum'daki tatilini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor.

Dün akşam saatlerinde Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'ndeki ünlü bir et lokantasında yemek yiyen Suudi prens, daha sonra Bodrum sokaklarında kısa bir gezinti yapıp bir kafede zaman geçirdi.