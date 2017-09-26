İŞ-YAŞAM

Marmaris'e bu yatla geldi, 10 bin dolara tablo aldı

14 Haziran 2017 Çarşamba, 10:01:50 DHA

Ultra lüks yatıyla yaklaşık iki haftadır Türk karasularında dolaşan Azeri asıllı Rus milyarder 62 yaşındaki Farhad Akhmedov Marmaris'te sanat camiasının konuştuğu bir satın almaya imza attı. Akhmedov, genç Türk ressam Güçlü Kadir Yılmaz'ın tablosunu 10 bin dolara satın aldı

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    'Sanat aşığı' olarak nitelendirilen, Rus işadamı Farkhad Akhmedov, arkadaşı Abramoviç'ten satın aldığı 360 milyon dolar değerindeki 115 metrelik 'Luna' adlı yatıyla, Güney Ege'de tatil yaptı. Akhmedov'a, eşi Tatyana Akhmedov ve üç çocuğu, ayrıca yakın dostları eşlik etti. Bodrum ve Marmaris'e demir atan Akhmedov ailesi ve dostları, bölgede yaklaşık 10 gün kaldı. Farkhad Akhmedov, turun son durağı Marmaris'te, Türk sanat dünyasında konuşulan bir alışverişle imza attı.

     

  • 2 Marmaris'e bu yatla geldi, 10 bin dolara tablo aldı
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    Dışarıda koruma ordusuyla gezen Akhmedov, daha önce internette görüp beğendiği öğrenilen, Türk ressam 35 yaşındaki Güçlü Kadir Yılmaz'ın bir tablosunu, 10 bin dolara satın aldı. Akhmedov'un eşi ve yatının kaptanının, Marmaris'teki sanat galerisine gidip alışverişi yaptığı belirtildi. 

     

  • 3 Marmaris'e bu yatla geldi, 10 bin dolara tablo aldı
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    Tatyana Akhmedov'un, Yılmaz'ın akrilik boya ve mix media tekniğini kullanarak 2014'te yaptığı, 1x1 metre ebadındaki 'balık ve varoluş' konulu, 'Existentialis' adlı tablosunu inceleyip fotoğraf ve görüntülerini çektiği ifade edildi. Ertesi gün ise yatın kaptan yardımcısının, Farhad Akhmedov'un kredi kartıyla tabloyu satın aldığı belirtildi. Tablonun, bagajı geniş bir taksiyle götürüldüğü bildirildi.

     

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    Yukarıki fotoğrafta görülen tablosunun ünlü koleksiyoner tarafından satın alınmasından büyük onur ve gurur duyduğunu belirten ressam Yılmaz, "Sırf koleksiyonuna katılsın diye birçok ressam Akhmedov'a eserlerini hediye etmek istiyor ama o kabul etmiyor. Benim eserimi, beğenmesi, üstelik pazarlık etmeden satın alması bana ve eserime önem verdiğinin göstergesi. İnternet üzerinden tabloyu kendisine sattığımızı duyurunca, sanat dünyası bizi konuşmaya başladı. Akhmedov'un tablomu koleksiyonuna katması, iş şevkimi de arttırdı. Şimdi benim için çıta yükseldi, daha iyisini yapmalıyım" dedi.

  • 5 Marmaris'e bu yatla geldi, 10 bin dolara tablo aldı
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    AZERİ ASILLI RUS MİLYARDER, ULTRA LÜKS YATIYLA MARMARİS'TE

    Yunanistan'ın Adriyatik Denizi girişindeki Korfu (Corfu) Adası, Mikonos (Mykonos), Tilos ve Leros Adaları'nı gezdikten sonra eşi Tatyana Akhmedov, 3 çocuğu ve yakın dostları ile Eylül'ün ilk haftasında Bodrum'a gelen Farhad Ahmedov'un yatı Luna, 9 Eylül'de Marmaris'e geçmişti.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 48
  • Misafir 08 Eylül 2017 Cuma 16:04
    kendilerine müslüman diyen krallar prensler sefa sürsünler... Ve başka ülkelerde açlıktan ölsün müslümanlar... Bu nasıl bir iştir arkadaş... yüce peygamber bunları görse acaba ne derdi...
  • Misafir 05 Eylül 2017 Salı 16:01
    Ürdün kralına kıyak mı geçilmiş yanılıyormuyum, 2,67 ten verilmiş motorinin litresi, çiftçi alsın litresini 4,20 den, kral alsın keyfi için 2,67 den vergisiz keyif hoştur ama banane.
  • Misafir 02 Eylül 2017 Cumartesi 10:43
    yakıtları burdan alıp yunana tatile gidiyorlar...burda vergisizmi ucuzmu veriyorlar bunlara
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