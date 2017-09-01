İŞ-YAŞAM

Ürdün Kralı'nın lüks yatı Marmaris'te

14 Haziran 2017 Çarşamba, 10:01:50

Ürdün Kralı Abdullah'ın 82 metre uzunluğundaki 'Sarafsa' isimli mega yatına, tankerlerle yaklaşık 300 bin litre akaryakıt ikmali yapıldı

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    Ürdün Kralı Abdullah'ın sahibi olduğu 82 metre uzunluğundaki ''Sarafsa'' adlı mega yat, Marmaris'e geldi.

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    Öğlen saatlerinde Marmaris Körfezi'ne giren yat, vatandaşların ve turistlerin meraklı bakışları altında Marmaris Limanı büyük iskeleye yanaştırıldı. 

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    Personelinin temizlik yaptığı yata, yakıt ve erzak ikmali yapıldı. Daha sonra limana çok sayıda akaryakıt tankeri giriş yaptı. 

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    Tankerlerle yata yaklaşık 800 bin lira değerinde 300 bin litre akaryakıt ikmali yapıldığı belirtildi.

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    Liman işletme yetkilileri, gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından yatın Ege'nin koylarında mavi tura çıkacağını bildirdi. 

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 45
  • Misafir 18 Ağustos 2017 Cuma 11:03
    Zenginin parası fakirin çeneyi yorarmış. Hamdolsun elhamdülillah Müslümanız. Gönlümüz zengin bizim. Öbür tarafta yat kat olacak mı acaba? Suudi prensler ve Araplar orda yat sahibi olabilecek mi acaba.
  • Misafir 17 Ağustos 2017 Perşembe 20:01
    İtibardan tasarruf olmaz
  • Misafir 17 Ağustos 2017 Perşembe 17:40
    Marmaris'teki yat Fortes Mühendislik'e aittir. Türkiye'nin lider doğalgaz ve mekanik taahhüt firması. Normal yani. Farklı düşünceler olmasın.
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