İş-Yaşam

Devlet desteği aldı, üretime başladı

29 Haziran 2017 Perşembe, 14:57:51 | Güncelleme:

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 'Genç çiftçi' projesi kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan 19 yaşındaki Hamide Boran, İstiridye Mantarı yetiştiriciliğine başladı

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    İlçeye bağlı Sefaköy'de 100 metrekarelik serada 600 kompost ile mantar yetiştirmeye başlayan genç kadın çiftçi Hamide Boran, Eylül ayının ortalarından itibaren ise İstiridye Mantarı hasadına başladı.

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    Lise mezunu genç kız Hamide Boran, 'Genç Çiftçi' projesine Hisarcık İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seher Sibel Var ve personelin tavsiyesi üzerine müracaat ettiğini söyledi.

     

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    Boran, şu açıklamalarda bulundu:

     

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    İstiridye Mantarı yetiştiriciliğini severek yapıyorum. Köyümde kendi kurduğum işimle uğraşarak, aile bütçesine katkıda bulunmak bana büyük mutluluk veriyor. Şu anda günlük yaklaşık 30 kilo istiridye mantarı üretimi yapıyorum. 

     

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    İleriki günlerde kompostu da kendim hazırlayarak maliyetini düşürmeyi hedefliyorum. Ürettiğim mantarları pazarlama da sıkıntı çekmiyorum. İlçe merkezi ve çevre ilçelerden toptan alım için talepler geliyor.

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Yorumlar 12
  • Misafir 06 Kasım 2017 Pazartesi 00:31
    kütük mantarı doğru olan. torbalarla yapılan üretimde kontrol yok kimyasallar kullanıyorlar kompost üreticileri.
  • Misafir 12 Ekim 2017 Perşembe 22:59
    rabbim. kolaylıklar. versin. bol. urunler
  • Misafir 11 Ekim 2017 Çarşamba 11:53
    Hikaye.
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