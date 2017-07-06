Yerli malı ürünlerine yüzde 15 oranında fiyat avantajı sağlanacak

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran kamu ihalelerinde makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması şartını getiren düzenlemenin Türk sanayiinin gücüne güç katacağını belirtti. "Üretim Reform Paketi" olarak adlandırılan kanunun yürürlüğe girmesinden memnun olduklarını belirten Dalgakıran şunları söyledi:

"Reel sektörün finansman olanaklarının arttığı bir süreçte, iç piyasadaki talebin garanti altına alınması yerli üreticiyi cesaretlendiren bir düzenleme oldu. Bu uygulamayla, uluslararası markalaşma yönünde önemli adımlar atan Türk makinesinin yurtiçi pazarda da önü açılacak. Yerli makinenin tercih edilmesi dış ticaret açığının azaltılmasının yanında, sanayicimize yeni yatırımlar yapma konusunda da bir teşvik olacak. Yatırımların artması ve yurt içindeki işbirliklerinin güçlenmesi, inanıyoruz ki bir bütün olarak Türkiye sanayiinde kaldıraç etkisi yaratacak"

Yılın ilk çeyreğinde yakalanan yüzde 5’lik büyümeyi sürdürülebilir kılmanın yolunun sanayiye yapılan yatırımların devam etmesine bağlı olduğunun altını çizen Dalgakıran şunları ekledi:

"Türkiye’nin Makinecileri olarak, sektörümüzün ihracatta rekabetçi bir ivme kazanabilmesi için iç pazarda da yerli makine alımını teşvik edici önlemler alınması gerektiğini her fırsatta vurguladık. Kamu ve kamu destekli makine ve teçhizat alımlarında yerli üretimin desteklenmesi önemli ama unutmayalım ki yerli sanayiciye de yerli makine yakışır. Bu noktada beklentimiz KOSGEB, EXİMBANK, İller Bankası Devlet Malzeme Ofisi gibi kamu kuruluşlarının makine alımlarına yönelik desteklerinin de yerli makine alımlarını zorunlu hale getirici şekilde tanzim edilmesidir"

Üretim Reform Paketi

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Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran

Türk sanayi