Pepe'nin Beşiktaş tercihinde vergi avantajı etkili oldu

Futbol kulüpleri yeni sezonda inanılmaz paralar verip inanılmaz transferlere imza atıyor. Son olarak Beşiktaş Real Madrid’in futbolcusu Pepe’yi transfer etti. Gazeteler bu transferde Pepe’nin kadroya girme garantisi istemesinin etkili olduğunu yazdı. Buna göre Pepe, Beşiktaş’ta kadro garantisi bulduğu için Türkiye’ye gelmiş. Oysa futbolcular birer profesyonel olduğu için önce gelirine bakmak gerekiyor. Gelire bakıldığında ise Pepe’nin ve diğer ünlü futbolcuların neden Türkiye’yi tercih ettiği açıkça görülüyor.

Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre Türkiye’de futbolcuların vergisi yüzde 15 yani asgari ücretli ile aynı düzeyinde. Onu da futbolcular değil kulüp ödüyor. Futbolcuların vergi ödeme yükümlülüğü yok, kulübün var. Oysa hemen tüm Avrupa ülkelerinde gelir vergisi yüzde 40 ile 50 arasında. Vergiyi ödemekle de futbolcu bizzat yükümlü. Hele Pepe’nin adının geçtiği Fransa’yı ele alırsak bu kadar yüksek ücretin vergisi yüzde 59.6’ya kadar çıkıyor. Böylece imza ücreti olarak 3 milyon Euro ve yıllık maaş olarak da 3 milyon 250 bin lira alacak olan futbolcu ilk yıl 3 milyon 750 bin, 2 yılda ise toplam 5 milyon 700 bin Euro vergi ödemek zorunda kalacaktı. (2 yıl için toplam 9.5 milyon Euro olarak açıklanan ücretin 3 milyon Euro’sunun imza, geri kalan 6.5 milyon Euro’sunun ise her yıl için 3 milyon 250 bin Euro maaş olarak değerlendirildi.)

Pepe 4.7 milyon Euro

Valbuena 4 milyon Euro

Belhanda 3.3 milyon Euro

PEKİ VERGİYİ KİM ÖDÜYOR?

Futbolcuların ödemediği bu vergi belki size uzak gelebilir ancak hiç öyle değil. Futbolcudan alınamayan vergiyi benzin, sigara, makarna, yoğurt, ekmek alırken siz ödüyorsunuz. Çünkü devletin bütçesinin tutması gerekiyor, belirli bir gelire ihtiyacı var. Eğer birisisinden alamıyorsa diğerinden almak zorunda.

TRANSFERLER MİLLETİN CEBİNDEN

Galatasaray’ın transfer ettiği Belhanda’nın bonservis bedelinin ödenen 8 milyon Euro’nun yarısı, alacağı 3 milyon 350 bin dolar ücretin de ancak 2 milyon Euro civarında olduğu söyleniyor. Bu futbolcuya fazladan verilen 2 milyon Euro’nun devletin alması gereken vergi olduğu görülüyor. Diğer 2 futbolcunun aldığı ücretin de Avrupa’ya göre vergi oranında fazla olduğu görülüyor. Fenerbahçe’nin bu yılki en pahalı transferi Valbuena da Türkiye’de alacağı 4 milyon Euro’yu Avrupa’da ancak 6.4 milyon Euro’luk kontrat ile sağlayabilecekti. Rakamlar kulüplerin devlet kasasından transfer yapıp havasını ise kendilerinin attığını gösteriyor.

TOPLAM ÜCRET 15.2 MİLYON EURO’YA ÇIKACAKTI

Böylece eğer Paris kulübü Pepe’yi almaya kalksaydı Beşiktaş ile aynı ücreti vermek için cebinden 9.5 milyon değil 15.2 milyon Euro’yu gözden çıkarmak zorundaydı. Böylece geri kalan 5.7 milyon Euro ise Türkiye’nin hediyesi olarak futbolcunun cebine girecek. Sadece Pepe değil transferde bol para saçan Galatasaray da verginin arkasına sığınan kulüplerden. Galatasaray transfer ettiği Belhanda, Gomis ve Maicon için toplam 17.5 milyon Euro transfer ücreti ödedi.

ASLAN’A 5.3 MİLYON EURO AVANTAJ SAĞLANDI

Öncelikle şunu belirtelim bu ücret futbolcuların geldiği kulüplere ödendiği için Galatasaray yüzde 15 Kurumlar Vergisi kesip Maliye’ye ödeyecek. Futbolcuların ise ne Türkiye’de ne de Fransa’da bir yükümlülüğü yok. Ancak bu futbolculara ücret olarak 1 yılda toplam 8.9 milyon Euro maaş ödenecek. Eğer bu futbolcular Fransa’ya transfer olsa aynı ücreti almak için 14 milyon 250 bin Euro kazanmaları gerekiyordu. Türkiye’nin vazgeçtiği 5.3 milyon Euro vergi bu futbolcuların Türkiye’yi tercih etmesinde başrol oynadı.

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