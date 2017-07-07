Kararda, boş bulunan TMSF Kurulu üyeliğine atanan Gülal'ın başkan olarak görevlendirildiği belirtildi. Gülal, 2013 yılından bu yana Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) üyesiydi.

Söz konusu atama 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 113'üncü maddesine göre Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

41 MİLYAR TL

KHK kapsamında Türkiye'de toplam 965 şirkette kayyum yetkileri TMSF'ye devredilmişti. Bu şirketlerin toplam aktif büyüklüğü yaklaşık 41 milyar TL, özkaynak toplamı yaklaşık 18,2 milyar TL ve ciro toplamı 21,9 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

MUHİDDİN GÜLAL KİMDİR

1971 yılı Giresun-Alucra doğumlu Muhiddin Gülal, 1989'da Giresun İHL'den 1995 yılında da Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

1997-1999 yılları arasında Sümerbank AŞ Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Gülal, 2001 yılına kadar da

Etibank AŞ Teftiş Kurulu'nda müfettiş olarak görev aldı. Gülal, 2001-2005 arasında Anadolu Bank AŞ'de müfettiş olarak çalıştı.

Para ve Sermaye Piyasaları konusunda uzmanlık belgesi bulunan Gülal, 2010 yılında TMSF Tahsilat Daire Başkanlığı'nda Grup Başkanı olarak çalışmaya başladı.

2012'de aynı kurumda Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanlığı'nda Grup Koordinatörü görevine getirilen Gülal, 2013 yılında ise TMSF Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanlığında daire başkanı oldu.

Daha sonra 2013'te Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) kurul üyesi olan ve üyeliği halen devam eden Gülal, 2004-2009 yılları arasında Beyoğlu Belediye Meclis Üyeliği, Grup Başkanvekilliği, Denetim Komisyonu

Başkanlığı ve Encümen Üyeliği görevlerini de icra etti.

Gülal, 2 Şubat 2017'de de Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine getirildi.

Evli olan Gülal, İngilizce ve Arapça biliyor.

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