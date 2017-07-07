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Nurettin Canikli: Aktif büyüklüğü yaklaşık 41 milyar liradır

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilmiş şirketlerin veya gerçek kişilerin toplam aktif büyüklüğünün 41 milyar liraya ulaştığını açıkladı

07 Temmuz 2017 Cuma, 09:44:43 Güncelleme: 10:03:50 AA

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, KHK kapsamında TMSF'ye devredilen 965 FETÖ şirketinin aktif toplamının 41 milyar lira olduğunu açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, KHK kapsamında Türkiye'de toplam 965 şirkette kayyum yetkilerinin TMSF'ye devredildiğini söyledi. Canikli, bu şirketlerin toplam aktif büyüklüğünün yaklaşık 41 milyar TL, özkaynak toplamının yaklaşık 18,2 milyar TL ve ciro toplamının 21,9 milyar TL olduğunu bildirdi. Canikli ayrıca, 107 gerçek kişinin de mal varlıklarına TMSF’nin kayyum olarak atandığı bilgisini verdi.

BANK ASYA'DA 371 MİLYON TL BLOKE

Canikli, Bank Asya’da bulunan hesaplardan, şüpheli olduğu tespit edilen 46 bin 952 mudiye ait 371 milyon liranın bloke edildiği söyledi.

Canikli, FETÖ/PDY elebaşının yaptığı çağrının ardından bankadaki hesabında 5 bin lira ve üzerinde artış gerçekleşenler ile örgüte yardım toplanmasına aracılık ettiği belirtilen şahıslara ait hesaplara bloku konulduğu söyledi. Canikli, bugüne kadar hak sahiplerine ise 437 milyon 549 bin liralık ödeme yapıldığı bilgisini verdi.

 

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YORUMLAR 10
  • Misafir 55 dakika önce
    ihraçatcı üçün netekim doları 3.76 yap baba
  • Misafir 5 saat önce
    Milletin malina mulkune cokmenin cezasi nedir hocam? ALLAH katinda heap sasmaz.
  • Misafir 6 saat önce
    Sayin Canikli size itibar edip asyab hissesi aldik bizi magdur etme zor durumdayiz ve feto ile uzaktan yakindan ilgimiz yok arastirin lutfen
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