Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, KHK kapsamında TMSF'ye devredilen 965 FETÖ şirketinin aktif toplamının 41 milyar lira olduğunu açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, KHK kapsamında Türkiye'de toplam 965 şirkette kayyum yetkilerinin TMSF'ye devredildiğini söyledi. Canikli, bu şirketlerin toplam aktif büyüklüğünün yaklaşık 41 milyar TL, özkaynak toplamının yaklaşık 18,2 milyar TL ve ciro toplamının 21,9 milyar TL olduğunu bildirdi. Canikli ayrıca, 107 gerçek kişinin de mal varlıklarına TMSF’nin kayyum olarak atandığı bilgisini verdi.

BANK ASYA'DA 371 MİLYON TL BLOKE

Canikli, Bank Asya’da bulunan hesaplardan, şüpheli olduğu tespit edilen 46 bin 952 mudiye ait 371 milyon liranın bloke edildiği söyledi.

Canikli, FETÖ/PDY elebaşının yaptığı çağrının ardından bankadaki hesabında 5 bin lira ve üzerinde artış gerçekleşenler ile örgüte yardım toplanmasına aracılık ettiği belirtilen şahıslara ait hesaplara bloku konulduğu söyledi. Canikli, bugüne kadar hak sahiplerine ise 437 milyon 549 bin liralık ödeme yapıldığı bilgisini verdi.

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