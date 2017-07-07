Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Bakanlık'ta düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de aktif toplam 858 sanayi sitesi bulunduğunu, bu sitelerde yaklaşık 212 bin 141 iş yeri ve 1 milyon 63 bin çalışan olduğunu söyledi.



Bu çalışanların, imalat sanayinde çalışanların yaklaşık yüzde 20'sine karşılık geldiğini ifade eden Özlü, bu anlamda sanayi sitelerinin Türk sanayisinin önemli bölümünü oluşturduğunu dile getirdi. Özlü, Bakanlığın son bir yıldaki çalışmaları sonucunda, sanayi sitelerindeki sanayicilerin daha geniş iş yerlerinde üretim yapabilmeleri amacıyla bu iş yerlerinin şehrin dışında makul mesafedeki geniş alanlara taşınmasını öngördüklerini söyledi.





Özlü, "Bu çalışmanın belli ayakları var. İlk aşamada sanayi sitelerimizin envanterini çıkardık. İkinci aşamada yerleşim yeri alanları içinde kalan sanayi sitelerimizin belirlenmesi çalışmasını yürüttük. Yaklaşık 858 sanayi sitemizin 135'i şehir içinde. Bunların taşınmasının uygun olacağına karar verdik" diye konuştu.

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Taşınması uygun görülen 135 sanayi sitesinden öncelikle taşınması gerekenleri de belirlediklerini dile getiren Özlü, öncelikli tarafların mülk sahipleri olduğunu ifade etti. Bakanlık olarak site yöneticileri, valiler ve diğer yetkililer arasında koordinasyon görevini yürüteceklerini ve finansal destek sağlayacaklarını anlatan Özlü, bu anlamda taşınması öngörülen sanayi sitelerinin altyapı, üstyapı ve arsa edinim maliyetleri dahil olmak üzere bütün maliyetlerini kredilendireceklerini söyledi.Bu zamana kadar 858 sanayi sitesinden 470'inin Bakanlık tarafından kredilendirildiğine işaret eden Özlü, kredilendirilen 94 bin 565 iş yerinde 473 bin kişinin çalıştığını, 2017 fiyatlarıyla bu sanayi sitelerine bu zamana kadar verilen desteğin 5 milyar 447 milyon olarak hesaplandığını dile getirdi.Uygulama kapsamındaki 9 ilde bulunan (Isparta, Kastamonu, Düzce, Malatya, Elazığ, Rize, Sivas, Bursa ve Tokat) 10 sanayi sitesinde 6 bin 181 iş yeri, 40 bin çalışan bulunduğunu belirten Özlü, arazi temininin yaklaşık maliyetinin de 280 milyon lira olduğunu kaydetti.Özlü, taşınma maliyetlerine ilişkin ise "10 sanayi sitesinin taşınmasının toplam maliyeti 2 milyar 200 milyon lira. Taşınması öngörülen toplam 135 sanayi sitesinde 63 bin 467 iş yeri var. Bunların tahmini taşınma maliyeti 20 milyar lira" dedi.