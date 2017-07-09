İhracatçıların mühür sorunu aşılıyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca "ticarette eşyanın tercihli menşenin tespiti" hakkında 3 Bakanlar Kurulu kararı ile 10 yönetmelikte yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.



Buna göre, Türkiye'den ihraç edilen eşyaya eşlik etmek üzere gümrük idarelerince vize verilen resmi belgelerin onayı aşamasında Resmi Mühür Yönetmeliğine uygun olarak kullanılan mühürlerin yerine, yazı karakteri, boyutu, tipi ve üzerindeki açıklamalar sayesinde okunabilirliği artırılan, sahteciliği önleyici daha kullanışlı kaşeler kullanılacak.



Usulüne uygun düzenlenmiş ve içeriği doğru belgelerin, sadece gümrük idarelerince kullanılan mühürlerin okunaksızlığı nedeniyle sonradan kontrol amacıyla Bakanlığa geri gönderilmesi çeşitli sorunları beraberinde getirmişti. Yetkililer, hem mükellefler hem de ülke tarafından düzenlenen resmi belgelerin geçerliliği konusunda itibar kaybına yol açan mühür sorununun, gümrük idarelerinin iş yükünü de gereksiz artırdığını, çıkarılan Bakanlar Kurulu kararları ve yönetmeliklerle bu sıkıntının giderildiğini bildirdi.

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