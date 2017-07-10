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KOSGEB 9-14 bin lira brüt ücretle bilişim personeli alacak

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 9-14 bin lira brüt ücretle 8 sözleşmeli bilişim personeli alınacak

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 10:12:47 Güncelleme: 10:14:29 AA

KOSGEB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 1'i kıdemli yazılım geliştirme uzmanı, 5'i yazılım geliştirme uzmanı, 1'i kıdemli ağ ve sistem yöneticisi, 1'i ağ ve sistem yöneicisi olmak ğzere sözlü sınavla 8 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.

Başvurular, 8 Ağustos'a kadar gerçekleştirilecek. Tek aşamalı sınav için sözlü ve uygulamalı mülakat tarihi 14-16 Ağustos olarak belirlendi.

aylık brüt sözleşme ücret tavanı, kıdemli yazılım geliştirme uzmanı ile kıdemli ağ ve sistem yöneticisi için brüt 14 bin 61,81 lira, yazılım geliştirme uzmanı ile ağ ve sistem yöneticisi için de brüt 9 bin 374,54 lira olacak.

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