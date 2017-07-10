İŞ-YAŞAM

Google ofislerinden görülmemiş anlar!

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 10:50:18 HABERTURK.COM

Google çalışanları, dünya çapındaki ofislerinde pek çok imkâna sahip. Bedava gurme yemeklerden spor alanlarına, dinlenme odalarından özel uyku merkezlerine birçok ilginç fırsat sunuyor

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    Google İsviçre ofisindeki yumurta görünümüne sahip bölümler ufak toplantı ve kişisel çalışma alanları olarak kullanılıyor. Tasarımı Camenzind Evolution firmasına ait.

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    Zürih şehrindeki ofisteki tünel görünümüne sahip mağara görünümündeki bu gizemli bölüm klostrofobikler için zorlu bir mekân ama hem toplantı hem çalışma alanı olarak değerlendiriliyor.

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    Google, spor yapmak isteyenler için kampüs içerisinde futbol ve basketbol sahası da düşünmüş. Personel istediği gibi kullanabiliyor.

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    Google İrlanda ofisi ise İsviçre'ye göre daha serbest, rahat ve renkli görüntüsüyle dikkat çekiyor. Pek çok mola ve çalışma alanı var.

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    Yeşil unutulmamış, ofisteki doğa dokuları farkediliyor ve fotoğraftaki gibi minik ama etkileyici buluşma, çalışma odaları da bulunuyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir
    ahhh ahhh keşke oralarda çalışabilsek
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