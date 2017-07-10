İŞ-YAŞAM
Google ofislerinden görülmemiş anlar!
10 Temmuz 2017 Pazartesi, 10:50:18 | Güncelleme: 12:37:16
HABERTURK.COM
Google çalışanları, dünya çapındaki ofislerinde pek çok imkâna sahip. Bedava gurme yemeklerden spor alanlarına, dinlenme odalarından özel uyku merkezlerine birçok ilginç fırsat sunuyor
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Google İsviçre ofisindeki yumurta görünümüne sahip bölümler ufak toplantı ve kişisel çalışma alanları olarak kullanılıyor. Tasarımı Camenzind Evolution firmasına ait.
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Zürih şehrindeki ofisteki tünel görünümüne sahip mağara görünümündeki bu gizemli bölüm klostrofobikler için zorlu bir mekân ama hem toplantı hem çalışma alanı olarak değerlendiriliyor.
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Google, spor yapmak isteyenler için kampüs içerisinde futbol ve basketbol sahası da düşünmüş. Personel istediği gibi kullanabiliyor.
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Google İrlanda ofisi ise İsviçre'ye göre daha serbest, rahat ve renkli görüntüsüyle dikkat çekiyor. Pek çok mola ve çalışma alanı var.
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Yeşil unutulmamış, ofisteki doğa dokuları farkediliyor ve fotoğraftaki gibi minik ama etkileyici buluşma, çalışma odaları da bulunuyor.
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Doğayı, ofisi sevmeyip daha rustik bir ortam arayanlar için İrlanda ofisinin kütüphanesi yardıma koşuyor. Harry Potter filmlerini andıran ambiansıyla sessiz çalışmak isteyenler için ideal.
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Google Washington ofisinde sebze ağırlıklı bir mönü hakim. Yemekler dışarıdan gelmiyor. Ofiste hazırlanıyor ve personle sunuluyor.
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Öğle yemeğini fazla kaçıranlar ya da Washington'un başkent thavasından sıkılanlar için bir tırmanma duvarı var. Gerekli tüm ekipmanlar da sunuluyor.
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Yerler Google Maps döşemeleriyle kaplanmış.
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Google Paris ofisinde ise Vosvos muadili nostaljik Citroen 2CV araç dikkat çekiyor.
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Şikago ofisiyse personelini rahatlatmak, gevşemesini sağlamak için oyuna yüklenmiş. Masa oyunlarından, televizyona dek pek çok seçenek sunulmuş.
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Kafasını toplamak isteyenler ise duvarlara monte edebilen yapbozlarla vakit geçirebiliyor.
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Şikago ofisinde mesaiyi bu kulaklık görünümlü alanlarla oturarak geçirmek, toplantıları düzenlemek mümkün.
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Moskova Google çalışanları ise ahşap dekorasyonlu odada langırt ve masa tenisi oynayarak zaman geçiriyor.
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Google Los Angeles personeli, çalışacakları ofislerine bu devasa dürbün kapısından giriş yapıyor.
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Mekâna şehrin denize düşkün karakteri yansıtılmış. Frank Gehry tarafından tasarlanan ofiste nostaljik arcade oyunları ve bilardo oynamak mümkün.
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Google Toronto personelini ise binanın çatısına kurulmuş mini bir golf sahası bekliyor.
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Aşağıda ise müzik odası var. İsteyen dj'lik maharetlerini konuşturabilir, dileyen de ritme kapılıp dans edebilir.
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Google Kanada'nın bir başka şehrindeki Ontario yerleşkesinde tırmanış duvarı kurmayı seçmiş.
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Boş vaktini daha sakin geçirmek isteyenler ise kütüphanede, şömine başında takılabiliyor.
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Rafların arkasında ise personele özgü gizli, şahsi odalar var.
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Kaliforniya, Mountain View'te bulunan kampüsün dış tarafında ise plaj voleybolu sahası yapılmış.
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Ofisin içinde uykusu gelenler için bu kestirme kozası büyük bir fayda sağlıyor. Zira hem sesi hem de ışığı engelleyen bir teknolojisi var.
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Ne spor ne uyku ile aranız varsa Mountain View çalışanları için bir de havuz düşünülmüş.
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New York ofisi ise devasa boyutlarda olduğu için personelin yorulmaması için her yerde scooter var. Kampüs içerisindeki ulaşım bunlarla sağlanıyor.
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